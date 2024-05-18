مدير "القاهرة للدراسات": زيارات رئيس الوزراء للمصانع تبعث برسالة هامة 

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الزيارات المكررة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى عدد من المصانع خلال الفترة الحالية وتفقد سير العمل بالمصنع والتعرف على الخطط المستقبلية تعد رسائل هامة.



وتابع “السيد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء للمصانع تبعث برسالة هامة مفادها أن الدولة تهدف لزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص.

ونوه بأن الدولة المصرية تعمل على تمطين القطاع الخاص من خلال الزيارات والتشريعات والقوانين والمساهمة معه، مؤكدًا أن زيارات رئيس الحكومة تشمل قطاعات حيوية وإنتاجية في الزراعة والصناعة، موضحًا أنه لازال هناك خطوات يجب اتخاذها لدعم الصناعة مثل فض نزاعات المستثمرين مع بعض والقضاء على الروتين في بعض القطاعات.

وأشار إلى الدولة حريصة على دعم المستثمرين وجذب الاستثمارات وعلامات تجارية كبيرة وهذا سيكون له أثره على عملية زيادة الإنتاج ومن ثم دعم الصادرات حتى الوصول لهدف 100 مليار دولار صادرات.



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن شغل الحكومة الشاغل هو كيفية نمو قطاع الصناعة، وإحداث طفرات هائلة به لكي يتم تغطية السوق المحلية وزيادة قيمة الصادرات إلى أكثر من 145 مليار دولار في 2030.

وشدد “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من المشروعات الصناعية والتكنولوجية بمحافظة بني سويف، اليوم السبت،على أن بخلاف الزيارات الميدانية المكررة أسبوعيًا لا يمر أسبوع إلا ويكون هناك اجتماعات مع الغرف ومجالس التصدير لمناقشة المستهدافات، والوصول في 2030 بقيمة صادرات إجمالية للدولة تتجاوز الـ145 مليار دولار.

وتابع أنه يتم الحديث خلال الفترة الحالية في منظومة رد أعباء الصادرات والحوافز لتطوير قطاع الصناعة.

وفي سياق متصل، واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته اليوم إلى منطقة بياض العرب الصناعية بمحافظة بني سويف، حيث تفقد ومرافقوه مصنع شركة "إيميسا دينيم" لصناعة الملابس الجاهزة.

وقام رئيس الوزراء بجولة في عددٍ من خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع، والتي شملت عنابر القص، والخياطة، والسنفرة، والمغسلة، والتطريز، والليزر، والطباعة، والتعبئة، والتخزين، كما تعرف على نماذج للمنتجات التي يتميز بها المصنع من ملابس الجينز بأنواعها.