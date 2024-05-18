4 طرق لزيادة معدل عملية التمثيل الغذائي

لحرق سعرات حرارية إضافية، نحتاج إلى زيادة معدل عملية التمثيل الغذائي قدم الخبراء بعض النصائح المفيدة حول هذه المسألة.

قم بتضمين المزيد من البروتينات في نظامك الغذائي

لديهم القدرة على تسريع عملية التمثيل الغذائي بنسبة 15-30٪. بالإضافة إلى ذلك، يحمي الطعام البروتيني من الإفراط في تناول الطعام، لأنه يسبب شعورا ثابتا بالشبع.

استخدم الماء البارد

نحتاج إلى شرب كمية كافية من الماء كل يوم الماء نفسه يسرع عملية التمثيل الغذائي، ويساعد الماء البارد أجسامنا أكثر، والحقيقة هي أننا بحاجة إلى استخدام طاقة إضافية لتبريد هذا الماء إلى درجة حرارة الجسم، وهذا عندما يسرع الجسم عملية التمثيل الغذائي وتبدأ عملية حرق "الوقود" في الحصول على الطاقة اللازمة.

قم بأداء الأحمال الثقيلة

أثناء النشاط البدني المكثف، يستخدم جسمنا الكثير من الطاقة لتلبية احتياجات الأعضاء لحرق السعرات الحرارية، وهذا يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي والتخلص من الوزن الزائد.

اشرب الشاي الأخضر

وفقا لإحدى الدراسات الموثوقة المنشورة في المجلة البريطانية للتغذية، يسرع الشاي الأخضر عملية التمثيل الغذائي بنسبة 4-5٪، وهذه هي الطريقة الأكثر راحة للكثيرين لزيادة هذا المؤشر، والذي لا يتطلب جهودا خاصة منا.

عملية التمثيل الغذائي

متلازمة التمثيل الغذائي هي مجموعة من المشاكل التي تحدث معًا وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني، وتشمل تلك المشاكل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم وزيادة دهون الجسم حول الوسط ومستويات غير طبيعية من الكوليستيرول أو الدهون الثلاثية.

وجود واحد فقط من هذه الأمراض لا يعني أنك مصاب بمتلازمة التمثيل الغذائي، ولكن هذا يعني أن لديك خطر أكبر للإصابة بمرض خطير، وإذا كنت مصابًا بالمزيد من هذه الأمراض، فإن خطر حدوث مضاعفات، مثل السكري من النوع 2 وأمراض القلب، يرتفع أكثر.

تُعَد متلازمة الأيض شائعة بشكل متزايد، وما يصل إلى ثُلث البالغين في الولايات المتحدة، وإذا كانت لديك متلازمة الأيض أو أيٌّ من مكوِّناتها، فإن التغييرات الحادة في نمط الحياة يمكن أن تؤخِّر أو حتى تمنع حدوث مشاكل صحية خطيرة.