التحقيق مع عامل بتهمة سرقة 8000 دولار

تباشر نيابة شمال الجيزة التحقيق مع عامل مغسلة بتهمة سرقة 8000 دولار من داخل سيارة أثناء صيانتها في كرداسة.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك سيارة يفيد باكتشافه سرقة مبلغ 8000 دولار من داخل السيارة ملكه عقب صيانتها داخل أحد الأماكن بمنطقة أبو روان بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل مغسلة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه واقتياده لديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وفى سياق اخر فقد تبذل أجهزة الأمن في الجيزة جهود لكشف ملابسات العثور على طفل رضيع داخل منور عقار سكني في فيصل دائرة قسم شرطة الهرم.

وحسب المعاينة، فإن الطفل كان مٌصابًا بنزيف في الرأس، بما يرجح محاولة التخلص منه وإنهاء حياته.

البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغًا من الأهالي بالعثور على رضيع في منطقة فيصل، وبناءً على توجيهات، مفتش المباحث، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الطفل حديث الولادة ومصاب في رأسه، وبإخطار النيابة العامة أمرت بإيداعه بإحدى دور الرعاية تحت تصرفها.

يكثف رجال مباحث الجيزة من جهودهم لحل لغز العثور علي جثة موظف داخل شقته وتستمع أجهزة الأمن لأقوال جيران موظف عُثر جثمانه داخل مسكنه في بولاق الدكرور، مٌصابًا بطعنات بمناطق متفرقة من الجسد.

تلقي بلاغ الواقعه

وفور تلقي البلاغ انتقل إلى مكان الواقعة، الرائد محمد نجيب، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، ومعاونه الرائد أيمن السمكوري، لإجراء المعاينات اللازمة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وسماع أقوال الجيران والوقوف على وجود علاقات المجني عليه.

ونُقل الجثمان المتوفى إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وأظهرت التحريات الأولية أن الضحية يقيم وحده في شقته عقب الانفصال عن زوجته.

ومن جانبه أفاد أشقاء المجني عليه بأنهم اتصلوا عليه مرارًا وتكرارًا وحين لم يجب عليهم، توجهوا إلى منزله حيث عثروا عليه جثة هامدة.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس مع الشغل ‏لمدة سنة بعد ثبوت تورطه في جريمة التنقيب عن الآثار. ‏

وتضمن الحكم تغريمه مبلغ 500 ألف جنيه، ومُصادرة الأدوات المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب، وحضور ‏الأستاذ حسام عماد الدين سيف النصر وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أشرف.م بأنه في يوم 29 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين أجرى وآخرون سبق الحكم عليهم ‏عملاً من أعمال الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بغير ترخيص من المجلس الأعلى للآثار باستخدام الأدوات ‏والمعدات المضبوطة على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

وثبت من معاينة لجنة الآثار للمنزل محل الواقعة وجود حفر كما تم العثور على الأدوات المُستخدمة في أعمال الحفر، وكذا ‏الرديم الناتج عن الحفر. ‏

كما تبين أن مساحة الحفر تقدر بحوالي 3 أمتر في 3.5 م تقريباً وعمق حوالي 9 أمتار وأن الغرض من الحفر هو التنقيب ‏عن الآثار.