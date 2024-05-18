وزير التعليم: إدخال الذكاء الاصطناعي في مناهج الثانوية العامة

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن اهتمام الدولة بتطوير التعليم خاصة في مرحلة الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال تفقده مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أعمال امتحانات الصف الثانى الثانوى بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني العمل على تطوير المرحلة الثانوية تطويرا شاملا، لإعداد أبنائنا الطلاب بما يؤهلهم لوظائف المستقبل.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إدخال الحوسبة والذكاء الاصطناعي فى مناهج مرحلة الثانوية العامة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة معنية بتقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع الطلاب، لذا قامت بالعديد من الإجراءات التى تستهدف التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، ومنها تقديم المراجعات النهائية لشهادة الثانوية العامة.

وأكد وزير التعليم أنها حققت المستهدف منها، مشيدا بالإقبال الشديد عليها من الطلاب فضلا عن حرية اختيار الطلاب للمعلمين.

انضباط امتحانات الثانوية العامة 2024

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باهتمام الوزارة بامتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشددا على أن الامتحانات ستكون منضبطة وتأتى مطابقة للمواصفات الامتحانية للعام الماضى، وخالية من التعقيد والالغاز.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة قامت بعمل مجموعات المراجعة النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة 2024 ليتم من خلالها العديد من المراجعات لتدريب الطلاب على أساليب الامتحانات، وكيفية استخدام البابل شيت.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة أنتجت فيديو توضيحى لطريقة كتابة البيانات والإجابة بالبابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب بالاهتمام ومراعاة الدقة فى كتابة البيانات بورق الإجابة في امتحانات الثانوية العامة 2024 وضرورة الانضباط بلجان الامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل على مراعاة تكافؤ الفرص، والالتزام والعمل على توفير الجو المناسب والهدوء للطلاب.



