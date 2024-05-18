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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إينرامو: هدفي في الأهلي جعلني "مارادونا أفريقيا"

مايكل إينرامو، مهاجم
مايكل إينرامو، مهاجم الترجي التونسي السابق

أكد مايكل إينرامو، مهاجم الترجي التونسي السابق، على أنه لُقب بـ مارادونا إفريقيا بسبب الهدف الذي سجله في مرمى الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2010.

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وكان إينرامو قد سجل الهدف الشهير أمام الأهلي باليد، مما جعل هناك حالة من الجدل حول مدى صحة الهدف من عدمه.

وتحدث إينرامو في تصريحات تلفزيونية على هدفه في مرمى الأهلي، والذي عُرف بـ "يد إينرامو" الشهير في مباراة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2010، حيث قال: "بالطبع هي مباراة لا تُنسى بذكرياتها الجميلة، وذلك بالنسبة لي".

وتابع: "لقد تم تلقيبي بـ مارادونا إفريقيا بسبب هدفي في مرمى الأهلي، لكن أؤكد أن الهدف كان بالرأس وليس باليد".

وأتم إينرامو تصريحاته: "بالطبع، كانت مباراة صعبة، وكنا محظوظين في مباراة الإياب، وتبقى ذكرى طريفة".

 

 

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