الترجي والأهلي.. لمن يبتسم النهائي الثالث ؟

لمن يبتسم النهائي الثالث هو عنوان الصدام المرتقب بين الترجي التونسي والأهلي المصري من أجل التتويج ببطولة أفريقيا.

مواجهات الترجي والأهلي واحدة من كلاسيكيات الكرة الأفريقية في السنوات الأخيرة، إذ تقابل الفريقان 24 مرة عبرالتاريخ ولكن مواجهة اليوم هي الثالثة من حيث النهائيات.

التاريخ يقف بجانب الأهلي في مواجهاته أمام الترجي حيث فاز المارد الأحمر في 12 مرة مقابل أربع مرات فقط لصالح الفريق التونسي وحسم التعادل 8 مواجهات بينهما.

ولكن على صعيد مواجهات النهائي فتتساوى الكفة بينهما حيث فاز الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة 2012 عندما تعادل الفريقيان في القاهرة سلبيا وفاز الأحمر بهدف في رادس وحسم اللقب حينذاك، وفي 2018 فاز الأهلي في القاهرة بثلاثية لهدف، ورد الترجي في عقر داره بثلاثية نظيفة وثأر لنفسه وتوج باللقب القاري.

التاريخ يبتسم للأحمر..

يغرد النادي الأهلي بعيدا بإنجازاته في القارة السمراء، وذلك لتتويجه بأفريقيا في 11 مرة سابقة وبات على موعد من ملامسة المجد مرة أخرى، في حين يتحسس الترجي لقبه الخامس من الأميرة السمراء.

وأصبح المارد الأحمر ضيفا شبه دائم على نهائي أفريقيا في السنوات الأخيرة، حيث شارك في 6 نهائيات في آخر 7 مواسم من دوري أبطال إفريقيا وفاز في ثلاث نسخ وخسر مثلهم أيضًا.

ويستقبل ملعب حمادي العقربي برادس، مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي،في نهائي دوري أبطال أفريقيا، عند دقات العاشرة بتوقيت القاهرة، وسيتجدد اللقاء بينهما يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في لقاء الإياب.