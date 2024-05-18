عاجل
مسيرات حزب الله تهدم مقر البغدادي وليمان فوق رؤوس الاحتلال
السبت 18 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مهاجم الترجي السابق: مواجهة الأهلي والترجي ستكون بين عملاقي إفريقيا

مايكل إينرامو
مايكل إينرامو

علق مايكل إينرامو، مهاجم الترجي السابق، على مواجهة الفريق التونسي أمام الأهلي المصري، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024.

txt

تشيلسي يضم ليونيل ميسي الجديد

txt

الليلة.. نسر الأهلي يحلق في سماء تونس بحثًاً عن لقب الأميرة السمراء

ومن المقرر انطلاق مواجهة الترجي أمام الأهلي في ذهاب الدور النهائي من دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم في التاسعة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "رادس".

تصريحات إينرامو

تحدث إينرامو في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "بالتأكيد ستكون مواجهة قوية بين عملاقي إفريقيا، الأهلي والترجي، كما أتوقع دعمًا كبيرًا من الجمهور التونسي لفريقه اليوم".

وأكمل: "أظن أن الترجي سيُسجل عددًا كبيرًا من الأهداف لخوض مباراة الإياب في القاهرة بسهولة".

وأكمل: "بالطبع لا يمكن التكهن بالنتيجة في مثل هذه المباريات، لكن أعتقد أن الترجي لديه فرصة كبيرة للفوز".

مواد متعلقة

معين الشعباني ينتقد تصريحات جوميز قبل نهائي الكونفدرالية

على رأسهم "أبو تريكة".. قبول طعن 1500 متهم من قوائم الإرهاب
الجريدة الورقية