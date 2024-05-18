امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالفيوم في مستوي الطالب المتوسط

أدى اليوم السبت، طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم إمتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء ، والتربية الدينية، للفصل الدراسي الثاني لعام 2024، و جاءت الاسئلة فى مادة اللغة العربية في مستوى الطالب المتوسط ولم يشتكى الطلاب من اى جزئيات صعبة فى الامتحان .

وكانت الدكتورة أماني قرني، قد اعلنت أنه تم تجهيز جميع اللجان من (نظافة وتطهير وفرش)، وتم تجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بكل لجنة امتحانية، كما تم توفير مبردات المياه ووسائل التهوية المناسبة، بما يضمن تهيئة المناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وصرحت وكيل الوزارة أن عدد طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام 2024/2023م - الفصل الدراسي الثاني ، بلغ 64 الف و 876 طالب وطالبة ، أمام 265 لجنة على مستوى محافظة الفيوم.

اجتماعات مكثفة

كانت وكيل الوزارة قد عقدت اجتماعا مع مديرى الادارات التعليمية أكدت فيه على سرعة التواصل مع قيادات المديرية حال حدوث أى مشكلة والإبلاغ فور حدوثها لعدم تفاقمها. والالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات ومراعاة المعدلات عند تشكيل اللجان ، وتنفيذ ما ورد من الوزارة بشأن تعليمات وقرارات وكتب دورية بشأن أعمال الامتحانات. والتأكيد على توفير تجهيزات اللجان الامتحانية بالشكل اللازم وتهيئتها لاستقبال الطلاب. وعدم ترك باب اللجنة مفتوح بعد الساعة التاسعة صباحًا , وعدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين والمشرفين على أعمال الامتحانات التليفون المحمول. وعدم خروج أي مسئول أو ملاحظ أو عامل أو فرد امن خارج اللجنة أثناء الامتحان . وعدم السماح بدخول أولياء الأمور داخل اللجنة أثناء الامتحانات.

كما تم التاكيد على اعطاء الطالب حقة كاملا فى الوقت المخصص للامتحان، وعدم تأخير تسليم أوراق الأسئلة والإجابة بعد الساعة التاسعة صباحا . وتنفيذ قانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، وكذلك القرار رقم 500 لسنة 2014م وقرار رقم 34 لسنة 2018، وترتيب الطلاب حسب كشوف المناداة المستلمة من لجنة النظام والمراقبة وترك مكان الطالب الغائب خالى، وأن تكون استمارة الغياب مختومة بختم اللجنة ، واسماء الطلاب الغائبين مدونه بالأسم رباعي في استمارة 5 د ، 6 د، وعدم السماح بدخول الطلاب المتأخرين إلى اللجنة باكثر من 15 دقيقة، والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والخدمية ، وتنفيذ التعليمات المستديمة الخاصة بالخطة العامة لتأمين الامتحانات. وإحالة المخالفات حال حدوثها للشئون القانونية بالإدارة للتحقيق فيها, و المرور اليومي قبل الامتحانات على محيط اللجان لمواجهة أي طارئ قد يحدث. وعدم ترك اللجنة بدون إبلاغ الشرطة المكلفة بالتأمين.

وتم التاكيد على التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والخدمية المختلفة سواء بالمديرية والإدارات التعليمية. وضرورة التواصل المباشر مع غرف العمليات التى سيتم تنظيمها بالوزارة والمديريات، فى حالة حدوث ما يعكر صفو الامتحانات، وغلق أبواب اللجان الامتحانية وعدم دخول أي زائر إلى اللجان، وضرورة انضباط لجان سير الامتحان واستبعاد أي عضو مقصر من اللجنة.

وشددت "وكيل الوزارة" خلال الاجتماع على الإلتزام بضوابط الامتحانات ومسؤولية رئيس اللجنة عن حسن سير العمل بها، وأنه لا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأى من أعضاء اللجنة، والتأكيد على تشكيل لجنة لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة، والتوقيع علي فتح مظروف الأسئلة وتحقيق الانضباط الكامل بدءاً من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يومياً والالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بالإدارة التعليمية ، والغرفة الرئيسية بالمديرية ، وذلك للتدخل الفورى وحل أى عقبات تواجه العملية الامتحانية.

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