إعدام 1234 كيلو مواد غذائية فاسدة بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية ، والمنشآت الصحية ، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية ، وذلك بالتعاون مع مديريات التموين ، والطب البيطري ، لإحكام الرقابة على الأسواق ، وضمان وصول غذاء آمن ، حفاظا ًعلي صحة وسلامة المواطنين ، من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال شهر إبريل الماضي .

ونفذت إدارة مراقبة الأغذية عدد من الحملات التفتيشية ، على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية تم خلالها المرور على 640 منشأة غذائية ، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها ، وأسفرت الحملات عن تحرير 255 محضراً للمخالفات المضبوطة ، تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.

وأضاف وكيل الوزارة ، أنه تم ضبط منشأة تعمل بدون ترخيص وبها نقص في الإشتراطات الصحية ، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق المنشآة المخالفة ، مؤكداً ، على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية ، لضمان سلامة الغذاء ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ، كما أوضح أنه تم سحب 204 عينات لمواد غذائية ، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك ، وإعدام 1234 كيلو أغذية مختلفة ، و 123 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وضبط 98 كيلو أغذية، بالإضافة ، إلي استخراج 1034 شهادة صحية.

تكثيف حملات الإدارة العامة للطب الوقائى إدارة مراقبة الأغذية

وكان الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، قد أعلن عن تكثيف حملات الإدارة العامة للطب الوقائى "إدارة مراقبة الأغذية" بالمديرية خلال الأسبوع الماضي، على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية ، بجميع مدن ومراكز المحافظة ، حفاظاً على صحة المواطنين ، وأوضح حسانين أن الحملات تمكنت من ضبط 380 مخالفة خلال المرور على 454 منشأة غذائية ، للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية، وضبط 36 منشأة بدون ترخيص ، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المنشآت المخالفة ، بالإضافة ، إلى إعدام 983 كيلوجرام أغذية مختلفة ، و251 لترا لمواد سائلة نظرا لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.