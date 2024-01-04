هل يروج للإلحاد وازدراء الأديان؟.. فيلم "الملحد" يخرج للنور بتصنيف للكبار فقط|شروط الرقابة لعرضه

أعلن السيناريست إبراهيم عيسى عن حصول فيلم الملحد على ترخيص بالعرض من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بتصنيف عمري للكبار فقط +16، وذلك بعد مرور 4 أشهر على الكشف عن البوستر الرسمي للفيلم.

إبراهيم عيسى يعلن موافقة الرقابة على عرض فيلم الملحد

اكتفى إبراهيم عيسى بنشر صورة ترخيص هيئة الرقابة بالموافقة على عرض فيلم الملحد، دون التعليق عليها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الأمر الذي شوق الجمهور لمعرفة موعد عرض الفيلم وطرحه بمختلف دور العرض السينمائي.

هل يروج فيلم الملحد للإلحاد؟

وكان فيلم "الملحد" قد أثار ضجة واسعة منذ الإعلان عنه والكشف عن البوستر الرسمي له، نظرًا لتناوله قضية شائكة تشغل الرأي العام، حيث يناقش الفيلم قضية التطرف الديني والإلحاد وتأثير تلك الظواهر على المجتمع، فضلًا عن الدوافع الكامنة وراء كُفر وإلحاد البعض بشكل مفاجيء.

ترخيص الرقابة لعرض فيلم الملحد

إبراهيم عيسى يكشف سبب كتابته فيلم الملحد رغم حساسية مضمونه

وسبق وصرح الإعلامي إبراهيم عيسى في لقاء تليفزيوني بإنه كتب فيلم "الملحد" عقب انتشار ظاهرة الملحدين بشكل لافت بين الشباب في الدول العربية والإسلامية، الأمر الذي دفعه لتسليط الضوء عليها بشكل عقلاني مع حرصه على توضيح الفرق بين الإلحاد الناتج عن التفكير الزائد في الدين، والتدين الذي يأتي دون تفكير أو تدبر.

إبراهيم عيسى

البوستر الرسمي لفيلم الملحد

ويظهر في البوستر التشويقي لفيلم "الملحد" الفنان أحمد حاتم وهو يقف في شارع ويحاوطه مباني ومئذنة وكتب ملقاة على الأرض بعضها ممزق.

بوستر فيلم الملحد

أبطال فيلم الملحد

ويضم فيلم "الملحد" نخبة مميزة من نجوم ونجمات الوسط الفني أبرزهم أحمد حاتم، وحسين فهمي، ومحمود حميدة، وشيرين رضا، وتارا عماد، وصابرين، ونجلاء بدر، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل، وموسيقى تصويرية راجح داود.

في الوقت نفسه، حرص المخرج ماندو العدل على التعليق على الهجوم العنيف الذي تعرض له فيلم "الملحد" وصناعه، قبل عرضه في السينمات، مشيرًا إلى أن سبب هذه الضجة هو اسم العمل.

ابراهيم عيسى وماندو العدل

ماندو العدل عن ضجة فيلم الملحد: أجرأ فيلم عربي بس كان لازم نناقش الفكرة

وأضاف "العدل": "إحنا بنتكلم عن نقطة شائكة مثل الإلحاد، بالإضافة إلى اسم الكاتب إبراهيم عيسى، الذي يُحدث جدلًا بشكل عام بمجرد سماعه، لذا من الطبيعي أن تكون الناس متحفزة ضد العمل".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أنا مقدر أي ردود أفعال سوف تحدث عليه، لأنه أجرأ فيلم عربي، وعمل صعب وحساس، وضميري مرتاح ناحيته، لأن هذه الظاهرة منتشرة وكان المفترض أن تناقش هذه الفكرة".