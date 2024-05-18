نقيب المرشدين: اختيار الغردقة من بين أفضل الوجهات السياحية العالمية مسؤولية كبيرة

علّق بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، على اختيار موقع «تريب أدفايزر» السياحي العالمي، مدينة الغردقة كثالث أفضل وجهة سياحية عالميا من بين 8 ملايين وجهة.

الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالبنية التحتية في الغردقة

وقال «أبو طالب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي وجومانا ماهر، إنّ الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالبنية التحتية في الغردقة حتى يكون لديها المزيد من أماكن الخروج والتنزه بالإضافة إلى المراجعات على الأنشطة السياحية.

90% من زائري مصر الأجانب يفضلون الذهاب إلى الغردقة

وأضاف: "هذا الاختيار مسؤولية كبيرة جدا، لأنها تراجع كل تعليقات السياح والزائرين، ويمكن أن نقول إن 90% من زائري مصر الأجانب يفضلون الذهاب إلى الغردقة لأنها تتمتع بالمقومات الطبيعية التي حبانا بها الله".

وتابع: "نقدم التسهيلات والشركات تقوم بدورها فيما يتعلق بنقل السياح، والغردقة تنمو نموا سياحيا مميزا للغاية رغم المشكلات في مصر وخارجها وفي كل العالم، كما أن الغردقة توجد وظائف لكل المصريين من مختلف المحافظات".



وكانت غرفة عمليات وأزمات محافظة البحر الأحمر، أعلنت الخميس، عن إعادة فتح ميناء الغردقة البحري أمام حركة الملاحة، نظرًا للتحسن في الأحوال الجومائية، مع الأتاحة بالملاحة في نطاق المحافظة.

ويذكر أن محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الخميس، أغلقت ميناء الغردقة البحري، نظرًا لسوء الأحوال الجومائية، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 50-70كم/ساعة.

وتشهد مدينة الغردقة وباقي مدن المحافظة، عدم استقرار في الأحوال الجوية، مع ارتفاع الأمواج وشدة الرياح علي كافة أنحاء المحافظة.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس ولاسيما مع تعرض البلاد لموجة حارة إلى شديدة الحرارة اعتبارًا من اليوم الخميس السادس عشر من مايوم 2024 حتى الثلاثاء المقبل على أغلب الأنحاء.

فصل الربيع من الفصول التي تتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على جميع الانحاء فتتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر حيث تؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق أحيانا.

كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد فضًر عن نشاط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.

- تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس بشكل مباشر، خصوصًا بفترة الذروة من الظهر للعصر.

- تجنب الوجود في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية.

- الالتزام تناول المياه بكثرة على مدار اليوم.

- الحرص على تناول المشروبات الطبيعية

- ضرورة استخدام الشمسية بفترة النهار.

الحفاظ على الاستحمام وترطيب الجسم بالماء البارد حتى يساعد على تبريد الجسم من ارتفاع درجة الحرارة.

- لأصحاب البشرة الحساسة يفضل استخدام واقي الشمس أثناء الخروج بالنهار.

- تهوية المنزل بشكل جيد وتقليل درجة حرارة الغرفة باستخدام المروحة والتكييف ولكن ليس طوال الوقت.

تشهد حالة الطقس انخفاض درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، واعتدال الأحوال الجوية على مدار الأسبوع الحالي، وارتفاع درجات الحرارة بدءً من منتصف الأسبوع المقبل مع أولى الموجات الحارة الطويلة.