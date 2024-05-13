الغردقة تستضيف مهرجان توب موديلز و 40 عارضة من 38 دولة يروجون للسياحة المصرية

تنظمها مجموعة صن رايز..



حبيبة الشاعر : المهرجان يساهم فى تنشيط الحركة السياحية ويفتح أسواق جديدة بالبحر الأحمر



‏‎انطلقت بمدينة الغردقة فعاليات المسابقة الدولية الشهيرة منافسات مسابقة «توب موديلز» 2024، ” Top Model of the World ” .. لإختيار أجمل وأفضل عارضة أزياء في العالم .تنظم فعاليات المسابقة و تستضيفها مجموعة صن رايز الفندقية ويقام الحفل الختامي يوم 24 مايو الحالي لأعلان الفائزة باللقب والوصيفتين

‏‎تتنافس في المسابقة 40 عارضة من أجمل العارضات من مختلف دول العالم يمثلون دول ” الإكوادور – كوبا – مصر – سلوفاكيا- إنجلترا- المجر- فنلندا –البحرين –بورتوريكو – إسبانيا – البرتغال – هندوراس - زامبيا – ترينيداد وتوباغو – بحر البلطيق- ألمانيا-جمهورية الدومينكان – كولومبيا – هولندا – سلوفينيا- الصين - هونج كونج – كوريا الجنوبية – كوريا – المكسيك– أمريكا الجنوبية – تايلند – سيراليون – الولايات المتحدة الأمريكية – زيمبابوي – رومانيا – السويد – موريشيوس – أوغندا- الكاميرون – سريلانكا – صربيا – مقدونيا “.

‏‎تقام فعاليات المسابقة في عدد من منتجعات مجموعة صن رايز بالغردقة وتشمل " اكوى جوى - جاردن بيتش - مملوك بالاس - توكانا - رويال مكادى - مراكي - الما باى " , على أن يقام الحفل الختامى فى فندق تانوك التابع للمجموعة بمنتجع أزهى الشهير بالعين السخنة .. ‎وسوف يتم تنظيم عدة فعاليات سياحية للمتسابقات في البحر الأحمر والعين السخنة تشمل الأنماط السياحية المختلفة والمتميزة بمصر، كما يتم تنظيم زيارة لهن إلى المناطق الأثرية بجانب إقامة فعاليات المسابقة بعدة مناطق تكشف المزايا السياحية بالبحر الأحمر .

وأكدت حبيبة الشاعر نائب رئيس مجموعة صن رايز أن إقامة مثل تلك الأحداث والفعاليات التي تحظى بمتابعة عالمية يصب في صالح السياحة المصرية باعتباره وسيلة جيدة للدعاية والتنشيط السياحي وتاكيد علي أمن وأمان مصر .

وأوضحت أن المقاصد السياحية الكبرى تسارع لإقامة مثل تلك المسابقات لأهميتها الترويجية والدعائية كما أن مصر فازت بتنظيم تلك الدورة من هذه المسابقة الشهيرة عالميا بعد منافسة قوية مع دول ومقاصد سياحية عديدة حول العالم سعت لتنظيمها ، وفازت الغردقة بتنظيما نظراً لسمعتها السياحية المتميزة والإمكانيات التي تم توفيرها لنجاح المسابقة .

وتهدف منافسات «توب موديلز» النوعية، إلى تنشيط السياحة في المدن التي تقام بها، وهي دعاية مباشرة للسياحة في البحر الأحمر، خاصة مع وجود قنوات أجنبية ومجلات متخصصة لمتابعة فعاليات هذه المسابقات والمهرجانات، حيث يتم إظهار المعالم السياحية لهذه المدن التي تستضيف المسابقة على أغلفة المجلات المتخصصة، وسط حضور جماهيري كبير من السائحين الأجانب والمصريين . والمهتمين بالموضة.

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