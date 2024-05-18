استبعاد عدد 5 رؤساء لجان بالقليوبية

أصدرت سماح محمد ابراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، قرارًا باستبعاد 5 رؤساء لجان، ومراقبين أوائل ومسؤولي أمن في 5 لجان سير للشهادة الاعدادية لامتحانات آخر العام 2024/2023.

وقررت مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إحالة عدد 6 طلاب إلي الشؤون القانونيه لاتخاذ القرار المناسب، وذلك لحيازتهم الهاتف المحمول

وتهيب مديريه التربيه والتعليم بمحافظة القليوبية، الجميع بالالتزام بكافة التعليمات والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.

يشار إلى أن جروبات الغش عبر تطبيق تليجرام" شاومينج"، قد تداولت أسئلة تزعم أنها لامتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، بعد نصف ساعة من دخول الامتحان في أول يوم لبدء امتحاناتهم اليوم السبت.

وبدورها أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم بالقليوبية، أنه جار التحقق من الأسئلة المتداولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تأكد صحة الأسئلة المتداولة.

امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء في أول أيام انطلاق امتحانات نهاية العام

وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية امتحاني مادة اللغة العربية والخط والإملاء في أول أيام انطلاق امتحانات نهاية العام بالنسبة لهم، بجميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القليوبية.

وانطلقت اليوم السبت الموافق 18 مايو 2024، امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024، بجميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القليوبية، وفق جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024.

ومن جانبها أكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن المديرية انتهت المديرية من تجهيز اللجان وفرش اللجان وتجهيز الكنترول، كما وجهت المديرية رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بضرورة العمل على منع دخول أي طالب بالتليفون المحمول داخل اللجان والتصدي للغش بكل صوره وأشكاله مؤكدة على أهمية وقف أي أعمال من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ووجهت مدير تعليم القليوبية، انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتواصل الفعال والمستمر علي مدار الساعة مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة، والتحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة، ومنع خروج أي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة، وضرورة تواجد الزائرة الصحية طوال فترة الامتحان، وضرورة تواصل رؤساء اللجان مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية.