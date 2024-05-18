القائد الأعلى للناتو: الحرب في أوكرانيا أجبرت الحلف على إعادة تقييم أهدافه

قال قائد القيادة الأوروبية في القوات الأمريكية والقائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي الناتو، الجنرال كريستوفر كافولي، إن الحرب في أوكرانيا أجبرت الحلف على إعادة تقييم أهدافه وهيكلته وخططه للردع والدفاع المشترك.

ودعا كافولي، خلال ندوة نظمها المجلس الأطلسي بواشنطن حول " قمة الناتو" المُرتقبة في شهر يوليو المقبل حسبما أفادت قناة/الحرة/ الأمريكية، اليوم السبت، قادة الحلف لإقرار الخطط العسكرية التي تضمن جاهزية القوات للردع والدفاع المشترك، محذرا من التهديد الذي تشكله روسيا على المدى البعيد.

وقد شكك حلف الناتو ، في وقت سابق ، في قدرة روسيا على تحقيق تقدم استراتيجي في أوكرانيا.

وكان كافولي، قد قال في تصريح صحفي، عقب اجتماع رؤساء أركان الناتو في بروكسل أول أمس الخميس، إن روسيا لا تمتلك القوة الكافية على الأرض لتحقيق تقدم كبير في أوكرانيا.

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 491 ألفا و80 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /السبت/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 491 ألفا و80 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي فقد خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1210 جنود.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، خسرت روسيا منذ بدء العملية العسكرية 7 آلاف و560 دبابة و14 ألفا و595 من المركبات المدرعة و12 ألفا و639 من النظم المدفعية و1071 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و801 من أنظمة الدفاع الجوي و354 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 2075 من المعدات الخاصة وغواصة و17 ألفا و169 من المركبات وخزانات الوقود.

وأعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، الفريق ميكولا أوليشوك، اليوم /السبت/، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 13 طائرة بدون طيار من طراز شاهد، أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية.

وقال أوليشوك، في بيان نقلته "يوكرين فورم"، "إنه نتيجة للاشتباكات الجوية، أسقطت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات النيران المتنقلة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية، جميع الطائرات الـ 13 في مناطق خاركيف وبولتافا وفينيتسا وميكوليف ودنيبروبتروفسك".

وأشار إلى أنه خلال الليلة الماضية، أطلقت القوات الروسية، المسيرات من طراز شاهد /131-136/ في عدة مجموعات.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، تسجيل 101 اشتباك بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان، في بيان، أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراض أوكرانية خلال الليلة الماضية، حيث شنت 70 غارة جوية و15 ضربة صاروخية و452 ضربة باستخدام الطائرات بدون طيار، على مواقع جنود أوكرانيين.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية هاجمت القوات الروسية، وشنت غارات جوية على مواقع ارتكاز لجنود ومعدات عسكرية للقوات الروسية.