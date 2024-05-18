أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 491 ألف جندي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 491 ألفا و80 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي فقد خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1210 جنود.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، خسرت روسيا منذ بدء العملية العسكرية 7 آلاف و560 دبابة و14 ألفا و595 من المركبات المدرعة و12 ألفا و639 من النظم المدفعية و1071 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و801 من أنظمة الدفاع الجوي و354 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 2075 من المعدات الخاصة وغواصة و17 ألفا و169 من المركبات وخزانات الوقود.

وأعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، الفريق ميكولا أوليشوك، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 13 طائرة بدون طيار من طراز شاهد، أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية.

وقال أوليشوك، في بيان نقلته "يوكرين فورم"، "إنه نتيجة للاشتباكات الجوية، أسقطت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات النيران المتنقلة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية، جميع الطائرات الـ 13 في مناطق خاركيف وبولتافا وفينيتسا وميكوليف ودنيبروبتروفسك".

وأشار إلى أنه خلال الليلة الماضية، أطلقت القوات الروسية، المسيرات من طراز شاهد /131-136/ في عدة مجموعات.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /السبت/، تسجيل 101 اشتباك بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان، في بيان، أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراض أوكرانية خلال الليلة الماضية، حيث شنت 70 غارة جوية و15 ضربة صاروخية و452 ضربة باستخدام الطائرات بدون طيار، على مواقع جنود أوكرانيين.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية هاجمت القوات الروسية، وشنت غارات جوية على مواقع ارتكاز لجنود ومعدات عسكرية للقوات الروسية.