ميلان يواجه تورينو الليلة في الدوري الإيطالي.. الموعد والقناة الناقلة

يحل فريق ميلان الإيطالي ضيفا ثقيلا، مساء اليوم السبت، على نظيره فريق تورينو، في المباراة التي يحتضنها ملعب أولمبيكو دي تورينو، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة تورينو وميلان

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تورينو ونادي ميلان فى تمام الساعه 21:45 بتوقيت مصر.

وتنقل أحداث المباراة بث مباشر اونلاين عبر قناة AD Sports Premium 1، وسيكون محمد الشامسي معلق اللقاء.

ترتيب ميلان وتورينو بالدوري الإيطالي

يحتل ميلان المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 74 نقطة، خلف الإنتر الذي حسم اللقب رسميا، بينما يحتل تورينو المركز العاشر برصيد 50 نقطة وضمن البقاء في المسابقة الموسم الجديد.

حيث خاض ميلان، في الدوري الإيطالي للموسم الحالي، 36 مباراة، حقق خلالها 22 انتصارًا، وتلقى 6 هزائم، وتعادل في 8 مواجهات، كان آخرها الفوز على كالياري بنتيجة 5-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الماضية.