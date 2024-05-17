واشنطن تجلي 17 طبيبا أمريكيا من غزة

أعلن مسؤول أمريكي فضّل عدم الكشف عن هويته أن الولايات المتحدة أجلت الجمعة 17 طبيبا أمريكيا كانوا عالقين في قطاع غزة منذ أن سيطرت إسرائيل على معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال المصدر المطّلع إن دبلوماسيين أمريكيين رتّبوا عملية مغادرة الأطباء الـ17 عبر معبر كرم أبو سالم باتجاه إسرائيل.

وتوغلت القوات البرية الإسرائيلية في أطراف مدينة رفح الفلسطينية نهاية الشهر الماضي، وسيطرت على أراضي معبر رفح من جانب قطاع غزة.

ويقطن في رفح حوالي 1.4 مليون فلسطيني، والكثير منهم كان قد فرّ من القصف الإسرائيلي الذي طال أجزاء أخرى من قطاع غزة

كما تؤكد الأمم المتحدة أن إسرائيل تمنع فعليا تسليم المساعدات الإنسانية الدولية للمدنيين المتضررين في القطاع.

افيخاي: انتشلنا جثث مخطوفين كانوا في حفلة نوفا يوم ٧ أكتوبر

اعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيل أفيخاي ادرعي، أنه تم الليلة الماضية انتشال جثث المخطوفين الإسرائيليين يتسحاق غلرانتر وشاني لوك وعميت بوسكيلا خلال عملية خاصة مشتركة لجيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك).

واضاف افيخاي: أن المواطنون الثلاثة كانوا قد شاركوا في حفلة "نوفا" التي أقيمت في السابع من أكتوبر بمحاذاة حدود غزة، و فروا من مكان إقامة الحفلة هاربين باتجاه منعطف مفلاسيم، إلا أن المعلومات المؤكدة التي يمتلكها جيش الدفاع تفيد بأنهم قُتلوا هناك من قبل حماس ثم اختُطفت جثثهم إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن جثث المخطوفين الثلاثة قد تم انتشالها من داخل قطاع غزة، في إطار عملية مشتركة لقوات جيش الدفاع وجهاز الشاباك، علماً بأن وحدات خاصة قد شاركت في هذه العملية التي جرت بناءً على توجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة الأسرى والمخطوفين في هيئة الاستخبارات، وكذلك استناداً إلى معلومات تم الحصول عليها خلال التحقيقات التي أجراها جهاز الشاباك.

وقال افيخاي، إنه تم نقل الجثث بعد انتشالها إلى معهد الطبي الشرعي، لمواصلة إجراءات تشخيصها من قبل جهات طبية مختصة، وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات أبلغ ممثلو جيش الدفاع الإسرائيلي العائلات بالأمر .