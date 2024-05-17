مقتل رقيب من الجيش الاسرائيلى فى شمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة مقتل جندي إسرائيلي برتبة رقيب في لواء المظليين خلال معارك شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القتيل هو الرقيب بن أفيشاي (20 عاما) من نهاريا.

وذكر موقع قناة "i24 News" أنه لا علاقة لمصرع بن أفيشاي بالعملية التي نفذت الليلة الماضية لاستعادة جثث 3 رهائن.

وبمقتله يرتفع عدد الجنود الذين قتلوا خلال العملية البرية للجيش الإسرائيلي ضد حماس في غزة إلى 275 وأثناء العمليات الحدودية.

أما عدد الجنود والضباط في صفوف الجيش الإسرائيلي والذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر 2023 فقد ارتفع إلى 628.

افيخاي: انتشلنا جثث مخطوفين كانوا في حفلة نوفا يوم ٧ أكتوبر

اعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيل أفيخاي ادرعي، أنه تم الليلة الماضية انتشال جثث المخطوفين الإسرائيليين يتسحاق غلرانتر وشاني لوك وعميت بوسكيلا خلال عملية خاصة مشتركة لجيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك).

واضاف افيخاي: أن المواطنون الثلاثة كانوا قد شاركوا في حفلة "نوفا" التي أقيمت في السابع من أكتوبر بمحاذاة حدود غزة، و فروا من مكان إقامة الحفلة هاربين باتجاه منعطف مفلاسيم، إلا أن المعلومات المؤكدة التي يمتلكها جيش الدفاع تفيد بأنهم قُتلوا هناك من قبل حماس ثم اختُطفت جثثهم إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن جثث المخطوفين الثلاثة قد تم انتشالها من داخل قطاع غزة، في إطار عملية مشتركة لقوات جيش الدفاع وجهاز الشاباك، علماً بأن وحدات خاصة قد شاركت في هذه العملية التي جرت بناءً على توجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة الأسرى والمخطوفين في هيئة الاستخبارات، وكذلك استناداً إلى معلومات تم الحصول عليها خلال التحقيقات التي أجراها جهاز الشاباك.

وقال افيخاي، إنه تم نقل الجثث بعد انتشالها إلى معهد الطبي الشرعي، لمواصلة إجراءات تشخيصها من قبل جهات طبية مختصة، وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات أبلغ ممثلو جيش الدفاع الإسرائيلي العائلات بالأمر .