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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم.. بكام عيار 24 ؟

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعا خلال التعاملات المسائية للصاغة، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الآن زيادة بنحو 20 جنيهًا، ليصل إلى 3150 جنيهًا، بعدما سجل 3130 بالتعاملات الصباحية.

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر

وفقًا لآخر تحديث أصدرته لشعبة الذهب والمجوهرات، زاد سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بالتعاملات المسائية للصاغة، على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم

- سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة: 3600 جنيه للبيع، و3577.1 جنيه للشراء.

- سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة: 3150 جنيهًا للبيع، و3130 جنيهًا للشراء.

- سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة: 2700 جنيه للبيع، و2682.9 جنيه للشراء.

- سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة: 2106 جنيهات للبيع، و2092.6 جنيه للشراء.

- سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة: 25200 جنيه للبيع، و25040 جنيهًا للشراء.

قيمة ارتفاع سعر الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب اليوم عيار 24 بنحو 22.9 جنيه

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 زيادة بقيمة 20 جنيهًا

ارتفع سعر الذهب اليوم عيار 18 حوالي 17.1 جنيه

زاد سعر الذهب اليوم عيار 14 بقيمة 13.4 جنيه

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم زيادة 160 جنيهًا

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