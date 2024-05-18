طبيبة تكشف مفاجأة حول أصحاب العيون الملونة وعلاقتهم بسرطان الجلد

نصحت عالمة الأورام ناتاليا دميترييفسكايا بالانتباه دائمًا إلى التغيرات التي تحدث في الشامات، الميلانوما هو نوع خطير من سرطان الجلد يمكن أن يظهر على شكل شامات مشوهة، مشيرة إلى أنها تظهر كأول علامة خارجية ملحوظة للمرض.

وزيادة الحجم والتكاثر والتقشير وظهور اللون غير المستوي والنزيف والحواف غير المستوية" ، وقالت دميترييفسكايا لـ Gazeta.Ru حول كيفية تغيير الشامات.

وأضافت طبيبة الأورام أنه في حالة سرطان الجلد، فإن مناطق الجلد التي لا تحتوي على شامات قد تتطور إلى احمرار أو سماكة أو تكوينات أخرى لم تكن موجودة من قبل.

في تعليق لـ RIAMO، أشارت ناتاليا دميترييفسكايا إلى أن الأشخاص ذوي العيون الزرقاء والخضراء والرمادية الفاتحة معرضون للإصابة بسرطان الجلد بالإضافة إلى ذلك، يشمل الأشخاص المعرضون للخطر أصحاب البشرة الفاتحة والنمش وعدد كبير من الشامات على الجسم والأشخاص ذوي الشعر الأحمر الطبيعي أو الشعر الأشقر.

ونصحت الطبيب: “للوقاية من سرطان الجلد، يجب الخضوع لفحوصات منتظمة مع طبيب الأمراض الجلدية، وخاصة الأشخاص المعرضين للخطر”.

ما هو سرطان الجلد ؟

عادة ما يظهر سرطان الجلد - نمو غير الطبيعي في خلايا الجلد - على الجلد المعرَّض للشمس ولكن قد يظهر هذا النوع الشائع من السرطان أيضًا على أماكن من الجسد لا تتعرَّض للشمس في المعتاد.

هناك ثلاثة أنواع رئيسة من سرطان الجلد وتشمل سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية وسرطان الجلد.

يمكنك خفض معدل خطورة تعرُّضك لسرطان الجلد بالحد من التعرُّض للأشعة فوق البنفسجية أو تجنُّبِها وقد يُساعد فحص وجود تغييرات مريبة في الجلد على اكتشاف سرطان الجلد في مراحله المبكرة ويعطيك الاكتشاف المبكر لسرطان الجلد أفضل فرصه لعلاجه بشكل ناجح.

يتطور سرطان الجلد بشكل أساسي في مناطق الجلد المعرَّضة للشمس، بما في ذلك فروة الرأس والوجه والشفتين والأذنين والعنق والصدر والذراعين واليدين وعلى الساقين في النساء ولكنه قد يتكوَّن أيضًا على مناطق نادرًا ما ترى الشمس - كَفَّاك أو تحت أظافر يديك أو قدميك أو منطقتك التناسلية.

يمكن لسرطان الجلد أن يصيب البشر من كافة ألوان البشرة، بما في ذلك الأشخاص الأغمق لونًا وإذا أصيب الأشخاص ذوو البشرة الداكنة بسرطان الجلد، فغالبًا ما يظهر في مناطق لا تتعرض عادة لأشعة الشمس، مثل كف اليدين وباطن القدمين.