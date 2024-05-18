ضياء السيد: أثق في تحضيرات كولر للنهائي.. والترجي يريد محو نتائجه أمام الأهلي



أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أنه يثق في تحضيرات مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي لمباراة الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أثق في تحضيرات مارسيل كولر للمباريات، وفي قراءته للمنافس، وإن شاء الله يكون رد فعل اللاعبين في المباراة يكون جيد".

وأضاف: "الترجي لم يكن في أفضل حالاته في الموسمين الماضيين، ولكن الفريق تحسن هذا الموسم مع المدرب ميجيل كاردوسو، خصوصًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "الترجي أصبح فريق منظم، ولم أكن أتوقع فوزه على ماميلودي صن داونز، الذي أهدر العديد من الفرص، والفريق التونسي لديه حارس واعد وجيد، مثل مصطفى شوبير".

وأكمل: "دوافع الفريقين مختلفة، فالترجي يريد أن يمحي نتائجه السابقة أمام الأهلي، لأن الفرصة أتت له في النهائي، وليست في أدوار متقدمة، أما الأهلي يريد تأكيد سيطرته".

وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "مباراة الذهاب سيكون فيها تكتيك عالي، الجودة الدفاعية للفريقين متقاربة، وأتمنى ألا يُختبر مصطفى شوبير في مباراة الترجي".