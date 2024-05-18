نائب محافظ شمال سيناء يشهد عرض مسرحية السمسمية بالعريش

شهد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء عرض مسرحية السمسمية للمخرج والمؤلف سعيد سليمان على مسرح قصر ثقافة العريش، والتي تقدمها فرقة المواجهة والتجوال المسرحية بالبيت الفني للمسرح بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.



وأشاد نائب المحافظ بأبطال العرض المسرحي، مثمنًا الدور الذي تقوم به وزارة الثقافة في محافظة شمال سيناء، مؤكدًا أن الحركة الثقافية بشمال سيناء هي القوة الناعمة في تحقيق التنمية المستدامة.



أشار نائب المحافظ إلي قيام العرض المسرحي بألقاء الضوء على النماذج الجيدة من الشخصيات التي قدمت بطولات حقيقية، وتعريف الأجيال الجديدة بالنماذج الجيدة والتي قدمت بطولات حقيقية وأن من دورهم تسليط الضوء عليها، حيث يحتفي العرض بأبطال المقاومة الشعبية بمدن القناة خلال العدوان الثلاثي في 56، و67، وانتصار أكتوبر 73، الذين لم يدّخروا جهداً لبذله في سبيل الوطن.



بدوره أكد أشرف المشرحاني، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، أن العرض المسرحي من بطولة الفنان أسر على والفنانة سالى النمس والفنان محمد النمس ومريم سعيد وايمان مسامح ووسام مصطفى واحمد جمال وعبد الرحمن ال مرسى وروجينا ناجي وجاكلين سعد، رؤية موسيقية هيثم درويش والإيقاعات أشرف عبد الرؤوف واحمد السيد وعلى السمسمية الفنان الشاب اياد القاضي.



أشار المشرحاني أن العرض المسرحي بعرض يوميًا على مسرح قصر ثقافة العريش فى الفترة من اليوم الجمعة ١٧ مايو حتى يوم الثلاثاء المقبل٢١ مايو الجاري، بحضور إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية ومشايخ القبائل والعواقل.