تموين الاسكندرية تضبط احد فروع جمعيتى بالاستيلاء على حصة تموينية للمواطنين

شنت إدارة تموين وسط بمحافظة الاسكندرية برئاسة الدكتور عبدالله عثمان مدير الإدارة واشراف أحمد على رئيس الرقابة وعادل عبدالحكيم حملة تموينية على منافذ مشروع جمعيتى والتى أسفرت عن ضبط أحد فروع جمعيتى لقيامه بالتصرف فى حصة تموينية وهى عدد 160 زجاجة زيت تموينى، وعدد 70 كجم سكر تموينى، و تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

أصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على السلع المدعمة من قبل الدولة والتي تصرف على البطاقات الذكية للمواطنين.، أسفرت حملات تموين الاسكندرية عن ضبط أحد فروع جمعيتى لقيامه بالتصرف في حصة تموينية، شملت 160 زجاجة زيت تموينى، و70 كجم سكر تمويني

وقال المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، إن إدارة تموين وسط، شنت حملة تموينية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة، وإشراف أحمد على رئيس الرقابة، وعادل عبد الحكيم، على منافذ مشروع جمعيتى، والتى أسفرت عن ضبط أحد فروع جمعيتى بعد تصرفه فى حصته التموينية، تضمنت 160 زجاجة زيت تموينى، و70 كجم سكر تموينى، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

في سياق اشار أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن العمل في مشروع جمعيتي على مستوي كافة محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 8215 منفذ يسير بشكل طبيعي كالمعتاد وتم بدء صرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لكافة المنافذ وكذلك لكافة بدالي التموين والبالغ عددها 30 ألف بدال تمويني تمهيداً لصرفها في مطلع الشهر المقبل للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية .

كما أشار المتحدث الرسمي ومعاون الوزير أن معاينات الطلبات المقدمة للمشروع بالمرحلة الخامسة تتم بشكل منتظم تنسيقاً بين إدارة المشروع بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات وذلك طبقا للجدول الزمني الموضوع، مؤكدًا على أن إدارة المشروع تتابع عمل المنافذ القائمة باستمرار بالتعاون مع شركتي الجملة وشركات المجمعات الإستهلاكية .

وأكد كمال أن مشروع جمعيتي يعد واحد من أهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها الوزارة بهدف توفير فرص العمل للشباب حيث وفر المشروع أكثر من 25 الف فرصة عمل وكذلك توفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة .

هذا وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية برواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالوزارة أو قياداتها والعاملين بها، وعدم الانسياق وراء اي شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة دون سند أو دليل قانوني مع ضرورة الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة من مصادرها الرسمية الموثقة .