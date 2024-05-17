شهد الطريق الدائري في المنصورة إصابة ست فتيات، بإصابات مختلقة، إثر حادث تصادم 4 سيارات ملاكي، تم نقل المصابين الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

إصابة 6 فتيات في حادث تصادم 4 سيارات ملاكي بالمنصورة

وتلقت الأجهزة الامنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين أربع سيارات ملاكي.

انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة إلى مكان الحادث و3 سيارات إسعاف وتبين إصابة 6 فتيات.

خلف الحادث عن إصابة سارة ماجد الجندي 19 عاما مقيمة شارع الترعة- المنصورة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأيضا إصابة مريم عبد العزيز عثمان 19 عاما مقيمة شارع الترعة -المنصورة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة هالة علي عبد السلام 19 عاما مقيمة شارع الترعة- المنصورة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيبت شهد حسام حامد 18 عاما مقيمة شارع الترعة- المنصورة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة ندى صابر الطباخ 18 عاما، مقيمة شارع الترعة - المنصورة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وكذلك إصابة حنان ماجد الجندي 18 عاما ومقيمة شارع الترعة- المنصورة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابات الى المستشفى العام ورفضوا تحرير محضر بالواقعة بعد التأكد من سلامتهم وتلقيهم العلاج.

تفاصيل اعتداء عاطلين على موظف لسرقته بحلوان

كما أقدم عاطلين على الشروع في قتل موظف، عقب استدراجه من على موقع التواصل الاجتماعي أثناء عرض هاتفه المحمول للبيع، وقاموا بسرقته ولاذا بالفرار.

بداية التفاصيل عندما توجه الشاب أحمد رضا أحمد، يبلغ من العمر 35 عاما، موظف، لقسم شرطة حلوان لتحرير محضر بقيام شخصين باستدراجه من على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وسرقة هاته المحمول الذي كان قد أقدم على عرضه للبيع بمبلغ 3200 جنيه، ومزقوا جسده ما سبب جرح غائر في البطن أدى إلى خياطة 65 غرزة، وقطع في شريان وأوردة بخياطة 20 غرزة في يده.

ويكثف ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، الجهود لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهمين، وأكد الضحية أنه عاش 30 دقيقة رعب أثناء قيام المتهمان بالاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء وتسببوا في قطع بالشريان وجروح غائرة في البطن وخياطة 65 غرزة، وقطع في شريان وأوردة بخياطة 20 غرزة في يده، موضحا أن الواقعة حدثت خلال عرض هاتفه المحمول على فيس بوك، وتواصل معه أحد المتهمين خلال مكالمة هاتفية أنه يريد شرائه، واتفقا على موعد للتقابل لإتمام عملية البيع.

وأوضح الضحية أنه أثناء التقابل مع الشخص الذي تواصل معه على هاتفه المحمول الذي يريد شرائه، كان قد حضر مستقل سيارة، وخلال حديثهما فوجئ بشخص من خلف السيارة يستل سلاح أبيض -كاتر- ويهدد بترك الهاتف المحمول وإلا أن ينهي حياته، مكملا حديثه: أنه قاوم الشخصين قبل أن يسرقا الهاتف المحمول.