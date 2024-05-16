"معاريف": اللواء 89 في الجيش الإسرائيلي ينضم للقتال في رفح

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي دفع باللواء الكوماندوز 89 للقتال في رفح جنوب قطاع غزة الليلة الماضية، لينضم إلى اللواء401 ولواء جفعاتي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع اليوم أن يوافق الجيش الإسرائيلي على توسيع العملية في مدينة رفح إلى جانب عدة بدائل، تم تقديمها إلى وزير الدفاع غالانت، من دون أن تحدد ماهية هذه البدائل.

يأتي ذلك، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل 5 جنود وإصابة عدد آخر، حالة 3 منهم خطرة، في تفجير مبنى في جباليا، في حادث وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه "خطير للغاية".

وكانت الساعات الماضية شهدت معارك ضارية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أدت إلى مقتل 60 فلسطينيا وإصابة 80 آخرين، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الحرب منذ 7 أكتوبر إلى 35233 قتيلا، 79141 مصابا.

"الوطني الفلسطيني" يندد بفشل المُجتمع الدولي

أكد المجلس الوطني الفلسطيني، إن فشل المجتمع الدولي في توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، يشجع الاحتلال على الإمعان في ارتكاب المزيد من جرائمه .

وأدان المجلس، في بيان صحفي صادر عن رئاسته اليوم الخميس جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها إعدام ثلاثة شبان في مدينة طولكرم.

وحمّل المجلس، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم ومخاطرها، مشددا على أن حكومة اليمين ترتكب المجازر والتطهير العرقي لإطالة أمد بقائها ولإرضاء المتطرفين .

ودعا المجلس، الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات جلب وتوقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين بعيدا عن التهديدات والضغوطات الأمريكية.

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

أفاد شهود عيان في مدينة القدس ، اليوم الخميس ، باستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشهود "إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب في شارع صلاح الدين، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن".

وكان ثلاثة شبان قد استشهدوا الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

الاحتلال يعتقل شابًا شرق رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابًا من بلدة سلواد، شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عز الدين عبد المجيد حامد (18 عاما)، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر اليوم، حي البالوع في مدينة البيرة، وحيي المصايف والإرسال في مدينة رام الله، كما اقتحمت بلدتي سلواد شرقا، وسردا شمالا.