الوصل يكتسح النصر برباعية ويتوج بكأس الامارات.. ومفاجآة الجماهير لنادي الزمالك

نجح نادي الوصل الاماراتي في الفوز بكأس رئيس دولة الامارات بعد الفوز على منافسه النصر بأربعة اهداف دون شىء في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الاماراتية أبوظبي، بعد غياب طويل عن حصد البطولات .

سجل اهداف فريق الوصل الاربعة البرازيلي ليما هدفين و هاريس سيفيروفيتيش و على صالح ليحصد الوصل لقبه الاول في كأس رئيس دولة الامارات منذ 17 عاما حيث احرز الوصل اخر القابه في المسابقة عام 2007 وهو اللقب الثالث لنادي الوصل فيما مقابل الرقم القياسي لفريقي شباب اهلي دبي 10 القاب و فريق الشارقة بنفس الرصيد .

المباراة شهدت العديد من الاحداث كانت بدايتها من خلال جماهير نادي الوصل التي صنعت الحدث في لقطتين الاولى عند بداية المباراة بالتيفو الرائع والذي كان يمثل ملاكم من العيار الثقيل فيما يؤكد على اصرارهم على الفوز بالمباراة بالضربة القاضية.

وشهدت احداث اللقاء لافته التحفيزية لنادي الزمالك قبل المباراة النهائية لكأس الكونفيدرالية امام فريق نهضة بركان المغربي والتي كانت تقول : ( أفريقيا في أمان بقبضة الفرسان ) وهي ليست المرة الاولى التي ترفع فيها جماهير نادي الوصل شعارات ولافتات لنادي الزمالك حيث من المعروف ان كل جماهير نادي الوصل تشجع نادي الزمالك حيث سبق وان كان اسم النادي عند اشهاره الزمالك كما قام بتدريبه عدة مدربين زملكاوية على مدار تاريخه الطويل .

يذكر ان هذه هي المرة الثانية التي ينتهي فيها نهائي كأس رئيس دولة الامارات برباعية نظيفة حيث كانت المرة الاولى هي فوز نادي الجزيرة على نادي الوحدة بنفس النتيجة في نهائي موسم 2010 / 2011 .

الوصل بطلا لكأس رئيس دولة الامارات

افريقيا في أمان