غدا.. فعاليات بطولة دول حوض البحر الأبيض المتوسط بالإسماعيلية

تنطلق غداً السبت فعاليات بطولة دول حوض البحر الابيض المتوسط الخامسه لألعاب القوى تحت 23 لعام 2024م، علي ستاد القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس بالاسماعيلية.



وتقام البطولة تحت إشراف كابتن مجدي عبد البديع عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المراسم، والعميد حاتم فوده رئيس لجنة المنتخبات ومدير البطولة أحمد حمزه رئيس الوفد المصري ونائب رئيس الاتحاد، وأحمد سليمان والكابتن إسلام عابدين ممثلي لجنة السكرتارية.



وتقام بطولة دول حوض البحر المتوسط لالعاب القوي خلال الفترة من 18 و 19 من شهر مايو الجارى وذلك بمشاركة 13 دولة وهي دول مصر -البوسنه والهرسك - لبنان _ سان مارينو - كوسوفو - مالطا - فرنسا - البرتغال -سلوفانيا اليونان - تركيا - كرواتيا - قبرص.



وكان الإتحاد المصري لألعاب القوي قد بدأ في استقبال أولي البعثات، وهو المنتخب البرتغالي، والسكرتير العام للبحر المتوسط luisde karlos، حيث كان في استقباله هو والبعثة الدكتور آمين شعبان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى ولجنة الإستقبال.



كما تابع المندوب الفني للبطولة خوزيه لويس برفقة أعضاء مجلس ادارة الإتحاد المصري

كابتن محمد ابو فندي، ومهندس كريم أكرم، حيث تفقد ملعب هيئة قناة السويس واشاد بتجهيزاته واستعداداتة لاستقبال فعاليات البطولة.