رضا البحراوي يتغزل في ياسمين عز: "إنت الأساس والباقي شنط وأكياس" (شاهد)

حل مطرب الأغاني الشعبية رضا البحراوي ضيفا على المذيعة ياسمين عز، مقدمة برنامج “كلام الناس” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الخميس.

وقدم البحراوي أغنيته الشهيرة “ناس مني ومن دمي” في الاستديو، وتعمد على تغيير جملة فيها حتى تتناسب في مغازلة المذيعة صاحبة التصريحات المثيرة للجدل، منشدا: “ياسمين عز هي الأساس والباقي شنط وأكياس”.

وكشف البحراوي أن لديه 8 أبناء وأنه يعشق العزوة والأطفال وأسرته وإخوته ومعجبيه، لافتا إلى أن مهنة الغناء ليست دائمة وأن ما سينفعه في الدنيا هم أبنائه وأسرته ووالديه، مردفًا: “بدون أمي وأبويا احنا ولا حاجة”.

كلمات أغنية رضا البحراوي

ناس مني ومن دمي

محدش فيهم شال همي

ناس مني ومن دمي

محدش فيهم شال همي

محدش كان خيره عليّ

فين خالي وفين عمي؟

ناس مني ومن دمي

محدش فيهم شال همي

واللي يهين الولايا في الدنيا ده بيتهان

ياما الدنيا بهدلت جدعان، وعلت الأندال بفلوسها

الولد يحكي لعمه

شوفت سفينة معدية

الولد يحكي لعمه

شوفت سفينة معدية

طب اللي يخاف من ربنا يرفع إيده لفوق

لفوق، لفوق يعمل كده

رضا البحراوي بيقول

بيت العويل لو ذاب ميجيبش غير جرابيع

بيت العويل لو ذاب ياه

ميجيبش غير، غير، غير جرابيع

ناس مني ومن دمي

محدش فيهم شال همي

ناس مني ومن دمي

محدش فيهم شال همي

واحدة، واحدة، واحدة، واحدة

رضا البحراوي بيقول

This is Houssam Marco

هنفضل أبطالها لحد ما نبطلها ولا

واحدة، واحدة، واحدة، واحدة، واحدة، واحدة

أنا مش هكلمك (حسام ماركو) عشان أنا اللي معلمك

إضرب، يلا بينا

واحدة، واحدة، واحدة، واحدة

هندسة صوتية محمد الصبحي

يا جدع حرام عليك أقول عليك إيه

إرفع إيدك لفوق