إصلاح وصيانة كشافات الإنارة بأحياء العريش

في أطار توجيهات معالي الوزير المحافظ بشأن الاستجابة لشكاوي المواطنين وتنفيذا لخطة العمل الأسبوعي لقسم الانارة بمدينة العريش، تابع اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش أعمال فريق الأناره تحت إشراف مدير الإدارة الهندسية نحو تنفيذ خطة العمل الأسبوعي من إصلاح وصيانة كشافات الإنارة في عدة مناطق بأحياء العريش .



حيث تم الدفع بالفنيين لأصلاح وصيانة الكشافات وأعمدة الأناره على كورنيش العريش البحري من بدايته بمنطقة غرناطة الي منطقة الخلفاء الراشدين وجاري أستكمال الباقي،



وقد أفاد رئيس المدينة أنه ستكون هناك حملات أشغال بصفه مستمره خلال فصل الصيف علي كورنيش العريش البحري لرفع ومصادرة كافة الأشغالات من علي جسم الكورنيش وإنذار المخالفين وخاصة أصحاب الخيول والدراجات .

وأستمرار لخطة عمل قسم الأناره خلال الأسبوع المنقضي تمت أعمال اصلاح وصيانة الكشافات وأعمدة الأناره بكورنيش العريش البحري بالمساعيد ومنطقة الأداري وشارع الأذاعه، أيضا تم الدفع بمجموعة عمل أخري.

حيث تمت أعمال أصلاح وصيانه الكشافات وأعمدة الأناره بمنطقة أبني بيتك، الصفا، كوبري الضاحيه، كوبري أبوصقل، أمام مدرسة فاطمه الزهراء، محيط بنك القاهره، منطقة دريم، شارع المطار، شارع العشرين وجاري أستكمال أعمال الصيانه والأصلاح داخل المدينه طبقا للخطه الموضوعه لمناطق الأحياء وبمتابعه شخصيه من رئيس المدينة.

