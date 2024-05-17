انقطاع المياه ببعض قرى مركز ساقلتة بسوهاج لتشغيل خط المياه الجديد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن انقطاع المياه بمدينة ساقلتة وقريتي الطوايل الشرقية والطوايل الغربية وقرية القرامطة شرق ونجع الساقية بمركز ساقلتة بسوهاج وذلك يوم الجمعة الموافق 17 مايو 2024 من الساعة الحادية عشر مساءا حتى الخامسة فجراً يوم الجمعة الموافق 18 من نفس الشهر ولمدة 6 ساعات.

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة تشغيل خط مياه جديد قطر 16 بوصة بقرية الطوايل بمركز ساقلتة .

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من ، تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة