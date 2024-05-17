الزمالك يحفز لاعبيه بمضاعفة المكافآت وتمديد عقد جوميز

يعقد مجلس الإداره اجتماعا مهما اليوم الجمعه لبحث آخر الترتيبات الخاصه بالمباراه وتتفيذ طلبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حيث تلقى النادى أمس خطابا من الكاف صاحب حق تنظيم النهائي أعرب خلاله عن وجود حالة من القلق لدى مسؤولي الاتحاد الأفريقي وسيحمل الخطاب التأكيد على توقيع عقوبة مالية كبيرة على الزمالك حال مخالفة أي من الأمور المتفق عليها خلال الاجتماع الأمني الذي عقد أمس الأول وحضره أحمد خالد حسنين ورامي نصوحي عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك، وشهد وضع الرتوش الأخيرة الخاصة بحفل النهائي.

وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك انسحب من اجتماع الاتحاد الأفريقي أمس، بسبب رفضه بعض الطلبات الخاصة بـ«كاف» التي تخص التذاكر بالتحديد، ما تسبب في غضب كبير لدى المسؤولين.

وكان فريق الكره قد خسر فى لقاء الذهاب أمام نهضة بركان بهدفين لهدف فى اللقاء الذي أقيم بالملعب البلدى بمدينة بركان الأحد الماضى.

على جانب آخر أكد مصدر داخل المجلس أنه سيتم إبلاغ اللاعبين بمضاعفة المكافآت فى حال الفوز باللقب كنوع من التحفيز لهم كما سيتم إبلاغ البرتغالي جوزيه جوميز بأنه سيتم تفعيل التجديد له موسم آخر للتركيز أكثر فى المباراه.

ويؤدى الفريق مرانه على ملعب النادي فى السابعه مساء اليوم بعده يستقر المدير الفنى على اختيار ٢٣ لاعبا للدخول في معسكر مغلق.

وشهدت تدريبات الفريق مشاركة مصطفى شلبي جناح الأبيض في جزء من المران استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل وشارك شلبي في الفقرة التأهيلية بجانب التدريبات الخفيفة بالكرة مع باقي زملائه بالفريق .

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن مصطفى شلبي يسير بخطى جيدة في البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق، في ظل الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة وأن اللاعب بدأ المشاركة في التدريبات بشكل تدريجي مع زملائه، بجانب أداء تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم لتجهيزه بالشكل المناسب مشيرا أن الفريق الطبي يقوم بمجهود مكثف من أجل تجهيز اللاعب بالشكل المناسب.

ووصلت أمس بعثة فريق نهضة بركان على متن طائره خاصه تضم ٥٥ فردا برئاسة حكيم بن عبد الله رئيس النادي