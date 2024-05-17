تفاصيل عمليات حزب الله ضد الاحتلال الإسرائيلي ليوم الخميس

نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان “حزب الله” على مدار اليوم عدة عمليات استهدفت خلالها مواقع وجنود وآليات للاحتلال الإسرائيلي، في عدة مناطق متفرقة، وكبدت الاحتلال خسائر بشرية ومادية، عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 16-05-2024وذلك دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة.

وفي السطور التالية ملخص عملياتهم اليوم :

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 10:00 استهداف قيادة فرقة الجولان ‌‏210 في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف بهجوم صاروخي بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا‏, كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي ليل أمس على منطقة البقاع.

2- الساعة 13:38 استهداف موقع المطلة ‏وحاميته وآلياته بمسيّرة هجوميّة مسلّحة بصواريخ "‏S5‌‏" عدد 2، وعند وصولها النقطة المحددة ‏لها أطلقت صواريخها على إحدى آلياته والعناصر المجتمعة حولها‎ ‎وأوقعتهم بين قتيل وجريح، ‏وبعدها أكملت انقضاضها على الهدف المحدد لها وأصابته بدقّة.‏

3- الساعة 17:07 استهداف موقع المرج ‏بقذائف المدفعيّة وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 17:30 استهداف موقع السمّاقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانيّة المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 18:15 استهداف التجهيزات ‏التجسسية المرفوعة على ونش في تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابةً مباشرة مما ‏أدى إلى تدميرها.

6- الساعة 18:50 استهداف منشآت صناعية تابعة لوزارة حرب ‏العدو الإسرائيلي (شركة إلبيت للصناعات العسكرية) - مصنع ديفيد كوهين في تل حي (شمال كريات شمونة) ‏المُتخصص في إنتاج المنظومات الإلكترونية للجيش الإسرائيلي بهجوم جوي بمسيرات إنقضاضية, كردٍ على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي على المنشآت الصناعية في منطقة البقاع.

7- الساعة 22:50 استهداف فريق فني ‏للعدو الإسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات التجسسية التي استهدفت سابقاً في ثكنة راميم ‏بقذائف ‏المدفعية.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 08:35 استهداف التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع عداثر بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 11:00 استهداف ثكنة ‏زرعيت ورافعة التجهيزات والتجهيزات التجسسية المستحدثة في الثكنة بالأسلحة الموجهة وقذائف ‏المدفعية.

3- الساعة 11:10 استهداف التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع جلّ العلام بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.‏

4- الساعة 11:10 استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

5- الساعة 17:15 استهداف التجهيزات ‏التجسسيّة في موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏

6- الساعة 17:30 استهداف إنتشار لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلّام بصواريخ بركان وقذائف المدفعيّة.