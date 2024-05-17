تصعيد غير مسبوق على الجبهة اللبنانية الجنوبية بين حزب الله وجيش الاحتلال

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن هناك تصعيدا غير مسبوق على الجبهة اللبنانية الجنوبية خلال الأيام القليلة الماضية، و-تحديدا- يوم أمس، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت مناطق لم تكن تصل إليها الغارات من قبل خاصة بعد استهداف البقاع الغربي بأكثر من 15 غارة جوية.

يوجد سلسلة من الغارات الجوية على عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية

وأضاف خلال مداخلة، أنه كانت هناك استهدافات واسعة من بينها سيارة في منطقة "قانا" الواقعة في نطاق قضاء صور، ما أدى لاستشهاد شخص وإضافة اثنين آخرين، كما أن هناك سلسلة من الغارات الجوية على عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية.

حزب الله رد بـ 12 عملية من الجنوب اللبناني

وأوضح أن حزب الله رد بـ 12 عملية من الجنوب اللبناني ربما كانت هناك سلسلة من العمليات التقليدية لأنها تتكرر بشكل شبه يومي على مدار الشهور الماضية من بينها استهداف الأجهزة التجسسية في عدد من القواعد العسكرية، لكن كانت هناك 3 عمليات بارزة استهدفت مناطق متفرقة على طول الحدود، من بينها استخدام المسيرات.

وزعمت قناة كان العبرية الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي اغتال قائد في سلاح الجو التابع لحركة المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" باستهداف سيارة في منطقة صيدا اللبنانية، على بعد نحو 40 كلم من الحدود مع لبنان.

أكد المتحدث الرسمي لجماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين"، العميد يحيى سريع قاسم سريع، أن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية MQ9 مساء أمس الخميس، أثناء قيامِها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب، وهي الطائرة الرابعة التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادًا لغزة.

وأضاف متحدث أنصار الله في بيان له: وقد تم استهداف الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وسيتم توزيع مشاهد الإسقاط لاحقًا إن شاء الله.

وأوضح المتحدث، أن القوات اليمينة تؤكد جهوزيتها الكاملة على كل المستويات برًا وبحرًا وجوًا وإن كل محاولات الأعداء ستبوء بالفشل، وستكون القوات المسلحة لها بالمرصاد بإذن الله.