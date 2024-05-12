عاجل
جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان
الأحد 12 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بايرن ميونخ يضرب فولفسبورج بثنائية في الدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

فاز بايرن ميونخ على فولفسبورج بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز أرينا في الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الألماني.

txt

تشكيل بايرن ميونخ أمام فولفسبورج بالدوري الألماني

أحرز لوفرو زفوناريك الهدف الأول لصالح فريقه بايرن ميونخ في الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف ليون جوريتسكا هدف الفريق البافاري الثاني في الدقيقة 13.

 

ثم أحرز براين زاراجوزا ثالث أهداف بايرن ميونخ في الدقيقة 18 قبل أن يلغيه الحكم، لينتهي الشوط الأول لصالح الفريق البافاري بهدفين نظيفين.

 

موقف بايرن ميونخ وفولفسبورج في الدوري الألماني:

 

رفع بايرن ميونخ بتلك النتيجة رصيده إلى 72 نقطة خلف باير ليفركوزن بطل الدوري الالماني، فيما يأتي فولفسبورج في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

الجريدة الورقية