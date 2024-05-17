سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الجمعة 17-5-2024

ننشر سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 17-5-2024، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 50.86 جنيه للشراء، و51.15 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 49.90 جنيه للشراء، و51.15 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 50.91 جنيه للشراء، و51.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

50.91 جنيه للشراء.

51.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

50.86 جنيه للشراء.

51.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

50.86 جنيه للشراء.

51.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

49.90 جنيه للشراء.

51.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

50.89 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

51.65 جنيه للشراء.

51.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

50.85 جنيه للشراء.

51.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

50.91 جنيه للشراء.

51.14 جنيه للبيع.

وصعد اليورو 0.9 بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع مخترقا مستوى المقاومة حول 1.0855 دولار وتم تداوله عند مستوى مرتفع بلغ 1.0895 دولار في أعقاب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

ووصل في أحدث التداولات إلى 1.0861 دولار. وجاءت أرقام التضخم السنوية في الولايات المتحدة لشهر أبريل متوافقة مع التوقعات، لكن كونها جاءت أقل من الشهر السابق عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيكون قادرا على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر، وهو ما قاد لارتفاع الأسهم والسندات وضغط على الدولار.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بأكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع، وزاد الدولار النيوزيلندي 1.7 بالمئة ويتجه لتسجيل أفضل أسبوع له هذا العام، وبلغ الدولار الأسترالي مستوى 0.6675 دولار.

واستقر الدولار النيوزيلندي في أحدث التداولات عند 0.6120 دولار ويترقب المتداولون اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل والذي من المتوقع أن يبقي خلاله على الفائدة الرسمية عند 5.5 بالمئة.