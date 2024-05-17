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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جويل ماتيب ينضم لقائمة الراحلين عن ليفربول

جويل ماتيب
جويل ماتيب

أعلن نادي ليفربول اليوم الجمعة بشكل رسمي رحيل نجمه الكاميروني جويل ماتيب عن صفوفه بنهاية الموسم الجاري.

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ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس” رسالة وداعية لجويل ماتيب قال فيها: “ لاعب رائع وشخصية كبيرة وجزء من تاريخنا إلى الأبد ”.

وكان ماتيب البالغ من العمر 32 عاماً قد إنضم لصفوف الريدز قبل 8 سنوات قادماً من شالكة الألماني في واحدة من التدعيمات القوية التي طلبها يورجن كلوب ".

ولعب ماتيب 201 مباراة خلال مسيرته مع فريق ليفربول سجل خلالها 11 هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى لزملاءه.

وتوج المدافع الكاميروني مع ليفربول بعدة بطولاتن في مقدمتها الدوري الإنجليزي ودوري ابطال اوروبا وكأس الإتحاد الإنجليزي.

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