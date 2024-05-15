دعوات‭ ‬لمقاطعة‭ ‬اللحوم‭ ‬والدواجن‭ ‬بعد‭ ‬الأسماك.. المقاطعة‭ ‬سلاح‭ ‬المصريين‭ ‬لمواجهة‭ ‬جشع‭ ‬التجار

ربات‭ ‬البيوت‭ ‬كلمة‭ ‬السر‭ ‬فى‭ ‬نجاح‭ ‬الدعوة‭.. ‬ والبروتين‭ ‬النباتى‭ ‬بدائل‭ ‬جيدة‭ ‬للحوم

كانت‭ ‬مبادرة‭ ‬‮ «‬خليه‭ ‬يعفن‮»‬‭ ‬ مجرد‭ ‬محاولة‭ ‬من‭ ‬أهالى‭ ‬بورسعيد‭ ‬للتصدى‭ ‬لجشع‭ ‬تجار‭ ‬الأسماك،‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬شرارة‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬أباطرة‭ ‬الأسواق‭ ‬فى‭ ‬جميع‭ ‬المحافظات‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬تجار‭ ‬السمك‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬الجزارين‭ ‬وبائعى‭ ‬الدواجن‭.‬

وحصلت‭ ‬مبادرة ‭ ‬‮«‬خليه‭ ‬يعفن‮»‬‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رواد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعى‭ ‬التى‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬وأصبحت‭ ‬حديث‭ ‬المواطنين‭ ‬فى‭ ‬المواصلات‭ ‬ومقرات‭ ‬أعمالهم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬الأسعار‭ ‬إذ‭ ‬انخفضت‭ ‬أسعار‭ ‬الأسماك‭ ‬بنسب‭ ‬متفاوتة‭ ‬فى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحافظات‭ ‬التى‭ ‬أعلنت‭ ‬انضمامها‭ ‬للمبادرة‭ ‬مثل‭ ‬الإسكندرية‭ ‬والإسماعيلية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بور‭ ‬سعيد‭.‬

ومع‭ ‬اقتراب‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى،‭ ‬دشن‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬منشورات‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعى،‭ ‬حملة ‭ ‬‮«‬خليها‭ ‬تعفن‮»‬‭ ‬لمقاطعة‭ ‬شراء‭ ‬اللحوم‭ ‬فى‭ ‬محاولة‭ ‬لإجبار‭ ‬الجزارين‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬أسعارها‭ ‬بعد‭ ‬تسجيلها‭ ‬450‭ ‬جنيهاً‭ ‬للكيلو‭ ‬و500‭ ‬جنيه‭ ‬فى‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬الراقية‭.‬

وأوضح‭ ‬محمود‭ ‬العسقلانى،‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬‮ «‬مواطنون‭ ‬ضد‭ ‬الغلاء‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬ممارسات‭ ‬الجشع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬تجار‭ ‬الأسماك‭ ‬والدواجن‭ ‬واللحوم‭ ‬زادت‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬دون‭ ‬مبرر‭ ‬ولأسباب‭ ‬لا‭ ‬يعلمها‭ ‬سواهم‭.‬

محمود‭ ‬العسقلانى‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭‬‮ «‬مواطنون‭ ‬ضد‭ ‬الغلاء‮»



وأشار‭ ‬‮«‬العسقلانى‮» ‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أقوى‭ ‬سلاح‭ ‬لمواجهة‭ ‬جشع‭ ‬التجار‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬فى‭ ‬الحملات‭ ‬التموينية‭ ‬على‭ ‬الأسواق‭ ‬بل‭ ‬تكمن‭ ‬فى‭ ‬حملات‭ ‬المقاطعة‭ ‬التى‭ ‬بدأت‭ ‬من‭ ‬بورسعيد‭ ‬وجنت‭ ‬مثارها‭ ‬وخفض‭ ‬تجار‭ ‬السمك‭ ‬سعر‭ ‬الكيلو‭ ‬للنصف‭ ‬تقريبا‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬العسقلانى‮»‬‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬حملات‭ ‬المقاطعة‭ ‬للأسماك‭ ‬شجعت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬تدشين‭ ‬حملات‭ ‬مقاطعة‭ ‬للحوم‭ ‬والدواجن‭ ‬وحتى‭ ‬البيض،‭ ‬فيما‭ ‬خرجت‭ ‬حملات‭ ‬تدعو‭ ‬لخفض‭ ‬قيمة‭ ‬ساندوتش‭ ‬الفول‭ ‬والطعمية‭ ‬بسبب‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية‭ ‬التى‭ ‬تعتمد‭ ‬عليها‭ ‬محلات‭ ‬الفلافل‭.‬

ودعا‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬مواطنون‭ ‬ضد‭ ‬الغلاء‭ ‬المواطنين‭ ‬باستمرار‭ ‬حملات‭ ‬المقاطعة‭ ‬لكل‭ ‬سلعة‭ ‬ترتفع‭ ‬أسعارها‭ ‬دون‭ ‬مبرر،‭ ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬للمواطنين‭ ‬الشعور‭ ‬بما‭ ‬سعت‭ ‬له‭ ‬الحكومة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬وتابع‭: ‬‮«‬الحكومة‭ ‬بذلت‭ ‬جهداً‭ ‬كبيراً‭ ‬فى‭ ‬خفض‭ ‬الأسعار‭ ‬وبالفعل‭ ‬تم‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬البيض‭ ‬والزيت‭ ‬والخضراوات‭ ‬والدقيق‭ ‬والعيش,‭ ‬وغيرها‭ ‬بعد‭ ‬الإفراج‭ ‬الجمركى‭ ‬عن‭ ‬الأعلاف‭ ‬فلماذا‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬الدواجن‭ ‬واللحوم؟‮»‬‭.‬

سيدات‭ ‬يعلن‭ ‬المقاطعة

نجاح‭ ‬أى‭ ‬حملة‭ ‬مقاطعة‭ ‬دائماً‭ ‬ما‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬صمود‭ ‬السيدات‭ ‬فى‭ ‬منازلهن‭ ‬وقدرتهن‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬بدائل‭ ‬للحوم‭ ‬والاستغناء‭ ‬التام‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬السلعة‭ ‬التى‭ ‬أرهقت‭ ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬وأكدت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السيدات‭ ‬أن‭ ‬لديهن‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التخلى‭ ‬عنها‭ ‬لأسابيع‭ ‬طويلة‭.‬

هويدا‭ ‬إحدى‭ ‬السيدات‭ ‬اللاتى‭ ‬تقيمن‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬وتعود‭ ‬أصولها‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬محافظات‭ ‬الوجه‭ ‬البحرى‭ ‬لذلك‭ ‬فهى‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الطيور‭ ‬التى‭ ‬تربيها‭ ‬فى‭ ‬منزلها‭ ‬لتناولها‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬اللحوم،‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬مفيش‭ ‬أحلى‭ ‬من‭ ‬طيور‭ ‬البيت‭ ‬اللى‭ ‬بتربيها‭ ‬الست‭ ‬بنفسها‭ ‬وعارفه‭ ‬وضامنة‭ ‬بتاكل‭ ‬إيه‮»‬‭.‬

وإذا‭ ‬كانت‭ ‬هويدا‭ ‬تستطيع‭ ‬تربية‭ ‬الطيور‭ ‬المنزلية‭ ‬فهناك‭ ‬الآلاف‭ ‬غيرها‭ ‬لا‭ ‬تستطعن‭ ‬ذلك،‭ ‬وهؤلاء‭ ‬لديهن‭ ‬حلول‭ ‬أخرى‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬حنان‭ ‬أنها‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬البقوليات‭ ‬التى‭ ‬تحتوى‭ ‬نفس‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬فى‭ ‬اللحوم‭ ‬مثل‭ ‬العدس‭ ‬والبصارة‭ ‬والفول‭.‬

وأشارت‭ ‬السيدة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأطعمة‭ ‬بها‭ ‬عناصر‭ ‬غذائية‭ ‬كثيرة،‭ ‬خاصة‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬تحضير‭ ‬الباذنجان‭ ‬بجوار‭ ‬العدس‭ ‬والبصارة‭ ‬لما‭ ‬يحتويه‭ ‬من‭ ‬حديد‭.‬

‮«‬الست‭ ‬الشاطرة‭ ‬مبتغلبش‮»‬‭.. ‬هكذا‭ ‬استهلت‭ ‬سيدة‭ ‬خمسينية‭ ‬حديثها،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬المواد‭ ‬البروتينية‭ ‬المتوافرة‭ ‬فى‭ ‬اللحوم‭ ‬والدواجن‭ ‬والأسماك‭ ‬يمكن‭ ‬تقديمها‭ ‬فى‭ ‬مأكولات‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬السفرة،‭ ‬منها‭ ‬البيض‭ ‬والعدس‭ ‬والبصارة‭ ‬والتونة‭ ‬والباذنجان‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المأكولات‭ ‬المفيدة‭ ‬للجسم‭.‬

وعى‭ ‬المرأة

قالت‭ ‬وسام‭ ‬منير،‭ ‬استشارى‭ ‬العلاقات‭ ‬الأسرية،‭ ‬إن‭ ‬المرأة‭ ‬كلمة‭ ‬السر‭ ‬فى‭ ‬نجاح‭ ‬مبادرات‭ ‬المقاطعة‭ ‬بجميع‭ ‬انواعها‭ ‬سواء‭ ‬دواجن‭ ‬أولحوم‭ ‬أو‭ ‬بيض‭ ‬وخلافه،‭ ‬وهى‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬مستلزمات‭ ‬الأسرة‭ ‬دون‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يشعروا‭ ‬بالاحتياج‭.‬

وسام‭ ‬منير‭ ‬استشارى‭ ‬العلاقات‭ ‬الأسرية



وأضافت‭ ‬استشارى‭ ‬العلاقات‭ ‬الأسرية،‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬التاريخ‭ ‬كانت‭ ‬سنداً‭ ‬للحكومة‭ ‬فى‭ ‬قراراتها‭ ‬وكثيراً‭ ‬ما‭ ‬خرجت‭ ‬فى‭ ‬مسيرات‭ ‬وانتفاضات،‭ ‬واليوم‭ ‬تعلم‭ ‬جيداً‭ ‬المسئولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬عليها‭ ‬فى‭ ‬خفض‭ ‬الأسعار‭ ‬ولهذا‭ ‬تغيرت‭ ‬ثقافة‭ ‬الشراء‭ ‬لديها،‭ ‬وأصبحت‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬المتطلبات‭ ‬الأساسية‭ ‬فقط،‭ ‬وأكيد‭ ‬لأنها‭ ‬واجهت‭ ‬صعوبات‭ ‬فى‭ ‬البداية‭ ‬للاستغناء‭ ‬عن‭ ‬اللحوم‭ ‬ولكنها‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬توفر‭ ‬متطلبات‭ ‬منزلها‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬سلع‭ ‬هؤلاء‭ ‬التجار‭ ‬الجشعين‭.‬

وأشارت‭ ‬استشارى‭ ‬العلاقات‭ ‬الأسرية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬عليهم‭ ‬معاونة‭ ‬الأم‭ ‬فى‭ ‬مسئولياتها‭ ‬وعدم‭ ‬تحميلها‭ ‬فوق‭ ‬طاقتها‭ ‬حال‭ ‬خلو‭ ‬المائدة‭ ‬من‭ ‬اللحوم،‭ ‬وتجنب‭ ‬المشاجرات‭ ‬قدر‭ ‬المستطاع،‭ ‬وتابعت‭: ‬‮«‬مفيهاش‭ ‬حاجة‭ ‬لما‭ ‬نقعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬لحمة‮»‬‭.‬

‮«‬الست‭ ‬الشاطرة‭ ‬مش‭ ‬بتغلب‮»‬‭.. ‬تستكمل‭ ‬استشارى‭ ‬العلاقات‭ ‬الأسرية‭ ‬حديثها‭ ‬منوهة‭ ‬بأن‭ ‬ربة‭ ‬المنزل‭ ‬تعلم‭ ‬جيداً‭ ‬المأكولات‭ ‬التى‭ ‬تحتوى‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬البروتينية‭ ‬فى‭ ‬اللحوم‭ ‬والدواجن‭ ‬وتستطيع‭ ‬أن‭ ‬توفرها‭ ‬فى‭ ‬منزلها‭ ‬لأفراد‭ ‬الأسرة‭.‬

فترة‭ ‬محددة

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬انتصار‭ ‬سعد،‭ ‬مدرس‭ ‬كيمياء‭ ‬حيوية‭ ‬وتغذية‭ ‬بكلية‭ ‬البنات‭ ‬جامعة‭ ‬عين‭ ‬شمس،‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬المصادر‭ ‬البروتينية‭ ‬مثل‭ ‬اللحوم‭ ‬والدواجن‭ ‬والأسماك‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬ولكن‭ ‬يمكنه‭ ‬الاستغناء‭ ‬عنها‭ ‬لفترة‭ ‬محددة‭ ‬حتى‭ ‬نجاح‭ ‬المبادرة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجسم‭ ‬الطبيعى‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬اللحوم‭ ‬الأساسية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬وخلال‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مصادر‭ ‬البروتين‭ ‬الأخرى‭ ‬كالبيض‭ ‬والفول‭ ‬والعدس‭ ‬واللبن‭ ‬والجبن‭.‬

الدكتورة‭ ‬انتصار‭ ‬سعد



وأشارت‭ ‬أستاذة‭ ‬التغذية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بدائل‭ ‬البروتينات‭ ‬الحيوانية‭ ‬تختلف‭ ‬تماماً‭ ‬فى‭ ‬تركيبها‭ ‬ومحتواها‭ ‬ولهذا‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬التنوع‭ ‬فى‭ ‬المأكولات‭ ‬بينها،‭ ‬فهناك‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بـ«الحديد‭ ‬الهينى‮»‬‭ ‬الذى‭ ‬لا‭ ‬يأتى‭ ‬سوى‭ ‬من‭ ‬الدواجن‭ ‬واللحوم‭ ‬والكبدة،‭ ‬ولهذا‭ ‬الجسم‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬الاستغناء‭ ‬عنها‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬القمح‭ ‬والذرة‭ ‬والأرز‭ ‬يحتوى‭ ‬على‭ ‬أحماض‭ ‬أمينية‭ ‬بكميات‭ ‬قليلة،‭ ‬ولهذا‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬العدس‭ ‬معها،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكشرى‭ ‬يعد‭ ‬وجبة‭ ‬متكاملة‭ ‬فيها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأحماض‭ ‬الأمينية‭.‬

غياب‭ ‬الرقابة

محمد‭ ‬جبريل،‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬أصحاب‭ ‬المحلات‭ ‬والمطاعم‭ ‬التجارية‭ ‬بالجيزة،‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬قامت‭ ‬بمجهود‭ ‬لتثبيت‭ ‬سعر‭ ‬الدولار‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬السوق‭ ‬السوداء‭ ‬وانتظر‭ ‬المواطنون‭ ‬انفراجة‭ ‬فى‭ ‬الأسعار‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭.‬

محمد‭ ‬جبريل‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬أصحاب‭ ‬المحلات‭ ‬والمطاعم‭ ‬التجارية‭ ‬بالجيزة



وأضاف‭: ‬نشاهد‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬فى‭ ‬برامج‭ ‬التليفزيون‭ ‬وعلى‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬حملات‭ ‬للمقاطعة‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬المواطنين‭ ‬كتبوا‭ ‬فى‭ ‬منشورات‭ ‬على‭ ‬الفيسبوك‭ ‬أن‭ ‬الأسعار‭ ‬نزلت‭ ‬على‭ ‬التليفزيون‭ ‬وفى‭ ‬القنوات‭ ‬الفضائية‭ ‬فقط‭.‬

واستكمل‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬أصحاب‭ ‬المطاعم‭: ‬أن‭ ‬اتجار‭ ‬رفعوا‭ ‬الأسعار‭ ‬فور‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعر‭ ‬الدولار،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استقرت‭ ‬أسعار‭ ‬العملة‭ ‬الأجنبية‭ ‬وجدنا‭ ‬أن‭ ‬الأسعار‭ ‬لم‭ ‬تنخفض‭.‬

وأكد‭ ‬‮«‬جبريل‮»‬‭: ‬أن‭ ‬غياب‭ ‬دور‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬الأسعار‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬فى‭ ‬ممارسات‭ ‬التجار‭ ‬الجشعين،‭ ‬وتابع‭: ‬‮«‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬تم‭ ‬خفض‭ ‬سعر‭ ‬الدقيق‭ ‬لكن‭ ‬نشاهد‭ ‬الآن‭ ‬أفران‭ ‬العيش‭ ‬الفينو‭ ‬تبيع‭ ‬كما‭ ‬يحلو‭ ‬لها،‭ ‬حتى‭ ‬وصل‭ ‬سعر‭ ‬رغيف‭ ‬العيش‭ ‬الفينو‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬جنيهات‭ ‬فى‭ ‬بعض‭ ‬الأماكن‮»‬‭.‬

