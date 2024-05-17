عبدالملك: نهضة بركان متمرس في الكونفدرالية على الزمالك الحذر

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن التتويج ببطولة الكونفدرالية سيكون بمثابة عودة قوية لنادي الزمالك للمسار الصحيح بعد فترة طويلة من عدم الفوز بالألقاب القارية، مشيرًا إلى أنه أيضا الفوز بالبطولة سيجعل الفريق الأبيض ينافس على كأس السوبر الإفريقي، مع عودة الثقة للجماهير.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هناك ثقة كبيرة في الفترة الأخيرة من جانب جماهير نادي الزمالك في اللاعبين، خصوصا بعد التدعيمات والنتائج الجيدة مع جوزيه جوميز في بطولة الدوري، كما أن عودة الفريق للمنصات القارية في 2019 كان بالكونفدرالية ثم السوبر الإفريقي على حساب الترجي، وفنيًا الزمالك في المباراة السابقة لم يبدأ لقاء نهضة بركان جيدا، وتماسك بعد الهدف الثاني الذي سكن شباكه".

وأضاف: "الزمالك صنع لنفسه أزمات في بداية المباراة الماضية لأنه تراجع بشكل كبير، ولكن الفريق الأبيض قادر على تحقيق نتيجة جيدة على استاد القاهرة رغم عودة بعض اللاعبين لصفوف نهضة بركان المغربي، وحتى لو قام المنافس بالدفاع بقوة، لابد أن يتحلى اللاعبين بالصبر والهدوء والتركيز من أجل احراز هدف، حتى لو تأخر إلى الشوط الثاني، والزمالك سبق وعاد للعديد من المباريات في الكونفدرالية منهم لقاء ارتا سولار الجيبوتي في بداية البطولة".

وواصل: "فريق نهضة بركان متمرس في الكونفدرالية، لكن مفاتيح لعب الزمالك كثيرة في اللقاء القادم، وحتى الآن متوقع عدم مشاركة مصطفى شلبي بشكل أساسي في المباراة،

وأكمل: "لا يجب الاستعجال من البداية في الضغط على نهضة بركان رغم أن الحماس متوقع من جانب اللاعبين، كما أنه لابد من تأمين خط الوسط بثلاثة لاعبين، ومعين الشعباني كان يستغل سرعات يوسف الفحلي، والكرة الثانية يجب أن يحصل عليها لاعبى الزمالك في المباراة، ونهضة بركان رغم انه مميز في الكرات الثابتة لكن لديه مشاكل في التمركز الدفاعي أيضا.. والزمالك تعامل جيدا مع الركلات الثابتة في اللقاء الأول والأهداف جاءت من ركلة جزء وعرضية لم يحسن عواد التعامل معها".

وزاد: "حارس نهضة بركان المغربي أيضا لم يتعامل بشكل جيد في هدف الزمالك الذي سجله الجزيري".