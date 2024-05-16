تحذير هام من التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية 2024

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحذيرًا هامًا لطلاب الصف الثالث الإعدادي الذين يستعدون لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

حذرت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الشهادة الإعدادية من الانسياق وراء مجموعات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستغلهم للاستيلاء على أموالهم.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء الأمور من مجموعات الغش التي تشتت الطلاب وتخدعهم بإدعائهم الحصول على امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 قبل أدائها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 مؤمنة بشكل كامل تحت إشراف المديريات التعليمية في مختلف المحافظات ولا يمكن الحصول عليها قبل فتح اللجان.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب.

وكانت مجموعات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي قد زعمت تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 قبل بدء اللجان.

توجيهات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 تخضع لإشراف المديريات التعليمية ولها الصلاحيات كافة لحماية الامتحانات.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الوزارة تهدف إلى ضبط امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وبالتالي يحق لمدير المديرية اتخاذ القرار المناسب لتحقيق هذا الهدف.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مديري المديريات التعليمية بعقد اجتماعات مع مديرى الإدارات ورؤساء اللجان لتنفيذ التعليمات والإجراءات التى تضمن انضباط العملية الامتحانية، وتكثيف متابعة مديرى المديريات التعليمية المستمرة للجان أثناء فترة الامتحانات.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جميع مديري المديريات التعليمية بالمرور بشكل متواصل طوال فترة الامتحانات على مختلف اللجان للتأكد من تطبيق الاجراءات التي تضمن سلامة سير الامتحانات.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية الالتزام بالمعايير التي حددتها الوزارة في الأسئلة وقياس نواتج التعلم في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمراعاة أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة التدرج فى مستويات أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والابتعاد عن التعقيد.

