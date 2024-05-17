موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

يستضيف ملعب "الأول بارك"، في مدينة الرياض، ديربي الهلال والنصر ضمن مواجهات الأسبوع الـ 32 لـ دوري روشن السعودي.

وحسم الهلال لقب بطولة الدوري السعودي بعد الفوز على الحزم 4-1 في الجولة الماضية حيث يتصدر ترتيب جدول المسابقة برصيد 89 نقطة بعد الفوز في 29 مباراة والتعادل في مواجهتين ولم يتلق أي خسارة.

ويأتي النصر في المركز الثاني بقارق 12 نقطة كاملة، برصيد 77 نقطة، من الفوز في 25 مباراة والتعادل في مواجهتين وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

موعد مباراة النصر والهلال

تقام مباراة النصر والهلال، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية تنقل مباراة النصر والهلال، على قناتي SSC HD 1 و SSC HD 5.