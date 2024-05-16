بركات: هذا اللاعب من أفضل مهاجمي الدوري المصري هذا الموسم

أشاد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بإمكانيات ياو أنور، لاعب البنك الأهلي، وذلك بعد تسجيله هدفين أمام المصري، في المباراة التي فاز فيها فريقه بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الدوري العام.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نتيجة مباراة البنك الأهلي والمصري كبيرة على الفريق البورسعيدي، والمباراة بينهما في الدور الأول كان البنك الأهلي استطاع الفوز فيها برباعية نظيفة أيضًا".

وأضاف: "هناك علامة استفهام كبيرة على مستوى المصري في مباراة البنك الأهلي، وياو أنور هو نجم المباراة، وهو واحد من أفضل المهاجمين في الدوري المصري هذا الموسم".

وتابع: "لماذا ياو أنور من أفضل المهاجمين في الدوري المصري؟ لأنه سريع للغاية، ويعرف كيف يتجاوز المدافعين بسرعته الكبيرة".

وأكمل: "علي ماهر، المدير الفني للمصري سيعقد جلسة مع جهازه ليعرف ماذا يحدث للفريق، الذي كان يسير بشكل جيد في الدور الأول، لكنه الآن تلقى هزيمتين على التوالي".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "من أفضل قرارات البنك الأهلي هذا الموسم هو تجديد الثقة في طارق مصطفى، الذي لديه الكثير ليقدمه مع الفريق".