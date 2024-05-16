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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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د. أيمن محسب: ادعاء إسرائيل بإغلاق مصر معبر رفح أكاذيب ممنهجة معروفة لشعوب العالم

د. أيمن محسب، وكيل
د. أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن إسرائيل تحترف الكذب وتمارسه بمنهجية في ادعائها بإغلاق مصر لمعبر رفح، وذلك خلال اتصال وزير خارجيتها بنظيره الألماني والبريطاني وإلقاء اللوم على القاهرة.

وأضاف خلال حوار خاص تعليقًا على القمة العربية الـ 33 في البحرين، على قناة “النيل للأخبار”، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تميل إلى إسرائيل أكثر من الدول العربية وتعمل على تحقيق مصالحها وتؤمنها حتى ولو كانت مخطئة، مؤكدًا أن كل دول العالم باتت تعرف ألاعيب إسرائيل التي فقدت هي وكل داعميها ثقة شعوب العالم الحر.

 

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وبيّن أن الضغط على إسرائيل  يمكن حدوثه من خلال إزعاج الاقتصاد الأمريكي، حيث تمتلك الدول العربية العديد من المصالح التجارية معها، وخاصة دول الخليج التي تستثمر في الولايات المتحدة وتبلغ حجمها مليارات الدولارات، وبالتالي لن  يستطيع المواطن العيش في ظل مقاطعة الاستثمارات العربية التي ربما تؤدي لموجة غلاء غير مسبوقة.

 

وأشار إلى أن الشراكة العربية الإسرائيلية والسعي إلى التطبيع مع السعودية لن يحدث أبدًا في ظل قصف إسرائيل للمدنيين وإزهاق أرواحهم، حتى الإمارات العربية المتحدة غير لهجتها وطريقة تعاملها مع دولة الاحتلال في ظل التعنت الإسرائيلي الذي يصر على استمرارية الحرب على غزة وتدميرها.

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