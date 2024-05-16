مستشفي قنـا العام تحتفل باليـوم العالـمي للتمريض وتكرم عددًا من المتميزين

نظمت مستشفى قنا العام، بمحافظة قنا اليوم الخميس، حفل تكريم لعدد من المتميزين من فرق التمريض بالمستشفي، وذلك في إطار فعاليات اليوم العالمي للتمريض .

حضر الإحتفال الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا و أسماء رمضان نقيبة التمريض ومديرة إدارة التمريض بالمديرية والدكتور محمد الديب نقيب الأطباء ومدير مستشفي قنا العام وعدد كبير من فرق التمريض بالمستشفي بقيادة مصطفي الدسوقي مدير إدارة التمريض بالمستشفي وعدد من الشخصيات العامة بالمحافظة والمهتمين بالقطاع الصحي بدأ الإحتفال بعزف النشيد الوطني للبلاد تَبِعه ءايات من القرآن الكريم.

وخلال كلمته ، رحب الدكتور محمد يحي بدران بفرق التمريض مثمناً دورهم الهام في ءاداء واجبهم الإنساني والمِهني كونهم خط الدفاع الأول للمريض وكونهم دوماً يبسطوا خدماتهم وراحتهم في سبيل سلامة وراحة المرضي، مشيداً بخدماتهم المتميزة لكل فئات المجتمع دون تمييز ، وحرصهم علي راحة المرضي حتي تعافيهم وسلامتهم ، مؤكداً علي كون التمريض يمثل حجز الزاوية للمنظومة الصحية بالمحافظة وفخر تلك المنظومة وأحد أبرز دعائمها فيما أشارت الأستاذة أسماء رمضان إلي كون مهنة التمريض مهنة خالدة وسامية منذ زمن طويل ، وعلي مر التاريخ يسعي التمريض إلي التخفيف عن المرضي ورفع العناء عنهم، مشيدة بما يقدمه تمريض قنا العام من جهد مضاعف وأداء متميز طوال الوقت.

فيما أوضح الدكتور محمد الديب أن التكريم يمثل إنطلاقة جديدة للفرق التمريضية ويدفعهم نحو بذل المزيد من الجهد والعمل المشترك في خدمة كافة المرضي المترددين علي المستشفى.

هذا وقد كرمت المستشفي الدكتور محمد بدران علي جهوده المتميزة والمثمرة منذ توليه منظومة القطاع الصحي وخلال الإحتفال تم تكريم عدد كبير من فرق التمريض بالمستشفي وتقديم شهادات التكريم لهم علي ما بذلوه في خدمة المرضي من أبناء المحافظة .

من ناحية أخرى شهد الدكتور حازم عمر ، اليوم الخميس، ختام فعاليات وتسليم الشهادات ل٣٦ متدريب علي تطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضي وعملية توقيع قطع الأراضي، لبناء قدرات مهندسوا الإدارات الهندسية بالمحافظة، بحضور المهندس عمرو لاشين المدير التنفيذي للمشروع ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

قال حازم عمر ان هذا التدريب يأتى ضمن انشطة مشروع "التنمية الحضرية المتكاملة - حينا" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبدعم من وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، مضيفا ان التدريب تم على مدار ستة أيام بمكتبة مصر العامة، حرصا من المشروع على تقديم هذه البرامج التدريبية لضمان الاستدامة من خلال رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي على المستوى المحلي في محافظة قنا وذلك لضمان امكانية تطبيق المشروع والاحتذاء به في مناطق ومحافظات أخرى لتساهم في تحقيق نقله حضرية متكاملة، وتطوير مناطق الامتداد العمراني في محافظة قنا.

اوضح نائب محافظ قنا أن التدريب يهدف إلي تطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضي و عملية توقيع قطع الأراضي لوقف الزحف العشوائي في مناطق الامتداد العمراني وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وكذلك تعزيز الموارد المحلية وإدارتها بشكل أكثر كفاءة، مستهدفا مهندسى ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة ومهندسى ومسئولى الادارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة ومديرية المساحة والشهر العقارى واملاك الدولة، مضيفا انه شارك في التدريب 34 متدرب من محافظة قنا بالإضافة الى 2 متدربين ضيوف من محافظة دمياط. وجه حازم عمر الشكر والتقدير لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وللمسئولين عن التدريب و لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.