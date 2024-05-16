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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الدوري السعودي .. تشكيل اتحاد جدة في مواجهة الخليج

اتحاد جدة
اتحاد جدة

أعلن الجهاز الفني لفريق اتحاد جدة التشكيل الاساسي للاعبيه في مواجهة الخليج التي تنطلق في تمام التاسعة من مساء لليوم الخميس بتوقيت القاهرة ، على ملعب محمد بن فهد بمدينة الدمام لحساب مواجهات الدوري السعودي.

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ويمثل الاتحاد كل من..
حراسة المرمى: المحاسنة
خط الدفاع: فواز الصقور، حسن كادش، سعد الموسى – مهند الشنقيطي.
الوسط: صالح العمري، كانتي، عوض الناشري.
خط الهجوم: الصحفي، رومارينيو، فليبي جوتا.

ويخوض فريق الاتحاد اللقاء محتلا المركز الخامس بترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 50 نقطة، بينما يأتي فريق الخليج بالمركز الحادي عشر بـ36 نقطة.

كانت مواجهة الدور الأول بين نادي اتحاد جدة ونظيره الخليج، قد انتهت بفوز الاتحاد برباعية أهداف مقابل هدفين.

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