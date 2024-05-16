موعد ذهاب نهائي أبطال أفريقيا المرتقب بين الأهلي والترجي

مع دقات العاشرة من مساء السبت المقبل ، يحل فريق النادي الأهلي ضيفًا على نظيره الترجي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا .





ويذاع اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.



ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي يعقد محاضرة مع اللاعبين في الخامسة إلا ربع بتوقيت تونس السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

ويحرص المدير الفني للأهلي على شرح كافة التفاصيل الخاصة بلقاء الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مرانه الأول في تونس السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت تونس الثامنة بتوقيت مصر، على الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي برادس.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي قد وصلت إلى تونس مساء أمس الأربعاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل على استاد حمادي العقربي برادس.