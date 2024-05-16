جيش جنوب السودان فقير جدا للاحتفال بيوم الجيش الشعبي لتحرير السودان

أعلنت قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان، أنها لن تحتفل رسميا بالذكرى 41 ليوم الجيش الشعبي لتحرير السودان اليوم الخميس، قائلة إنها لا تملك المال.

قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان

اعتاد الجيش على الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيسه بأحداث في جميع أنحاء جنوب السودان ، احتفالا بتشكيل حركة التمرد السابقة في السودان، الآن جيش جنوب السودان، في 16 مايو 1983.

وفي كلمة ألقاها أمام الصحفيين في جوبا أمس الأربعاء، قال الميجور جنرال لول رواي كوانغ، المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان، إنه لن تكون هناك احتفالات رسمية للاحتفال بيوم الجيش الشعبي لتحرير السودان، لكن الأفراد والجماعات أحرار في الاحتفال السلمي والمسؤول بطرقهم الخاصة والأماكن التي يختارونها.

نيابة عن قيادة وقيادة قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان، أود أن أبلغ الرتب والملفات والجمهور بشكل عام أن 16 مايو 2024 هو يوم الجيش الشعبي لتحرير السودان أو قوات الدفاع الشعبي الخاصة، وبالتالي ، ستكون عطلة رسمية.

وعلى نفس المنوال، من الجيد التأكيد على أنه لن يكون هناك احتفال رسمي. ومع ذلك، فإن الأفراد والجماعات أحرار في الاحتفال السلمي والمسؤول بطرقهم الخاصة والأماكن التي يختارونها".

وقال الميجور جنرال لول إن الجيش يحتفظ "بالموارد القليلة لتلبية القضايا الأكثر إلحاحا، لم نحتفل في الماضي القريب لنفس السبب الذي يجعل اقتصادنا في محنة وإقامة احتفال في جميع أنحاء البلاد يتطلب ميزانية ضخمة ، وبالتالي ، مع الأخذ في الاعتبار أن لدينا أولويات متنافسة ، نعم ، من الجيد الاحتفال عندما يكون لديك الكثير ، ولكن إذا كانت هناك ندرة ، فمن الحكمة الاحتفاظ بذلك لمعظم القضايا الملحة .

وبدأ تأسيس الجيش الشعبي لتحرير السودان الحرب الأهلية الثانية في السودان التي استمرت 21 عاما وأودت بحياة أكثر من مليوني شخص وشردت الملايين لكنها أدت إلى استقلال أحدث دولة في العالم في إطار اتفاق سلام وقع عام 2005.

وفي 16 مايو 1983، تمردت مجموعة من الجنود من الحامية 105 التابعة للجيش السوداني في منطقة بور. وأعقب التمرد 104 حامية في أيود وأكوبو وباشالا في وقت لاحق.

أثر انشقاق الجنوبيين في الجيش السوداني على اتفاقية أديس أبابا للسلام لعام 1972 التي ألغاها الرئيس السوداني السابق جعفر نميري.

وانضم جون قرنق، الذي أرسلته قيادة الجيش لقمع التمرد الجديد، إلى المتمردين وأصبح زعيما لحركة الجيش الشعبي لتحرير السودان حتى وفاته في عام 2005 بعد أن وقع اتفاق سلام مع حكومة الخرطوم في عام 2005.

في 9 يوليو 2011 أصبح الجيش الشعبي لتحرير السودان جيش جنوب السودان.