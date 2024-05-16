مشاركة فعالة لمصنع كيم تك للأجهزة العلمية في الجامعات

شاركت لشركة ومصنع كيم تك chem tech للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات بشكل فعال في فعاليات الجامعات المختلفة.

أكد المهندس أحمد الشرقاوي، الرئيس التنفيذي لشركة ومصنع كيم تك chem tech للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات، أهمية المشاركة في الفعاليات الجامعية، والتعاون البحثي مع المجتمع الجامعي من أجل تطوير الصناعة الوطنية بما يتواكب من متطلبات احتياجات السوق،خاصة تجهيز معامل الجامعات والمستشفيات ومراكز البحوث والمصانع.

جاء ذلك أثناء كلمة الرئيس التنفيذي لمصنع كيم تك في الملتقى التوظيفي للخريجين 2024 الذي نظمته كلية العلوم جامعة الأزهر فرع أسيوط، والذي افتتحه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط بحضور الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والدكتور علاء جاد الكريم عميد كلية العلوم والأستاذ الدكتورأبوبكرعبدالهادي وكيل الكلية العلوم، والعميد هاني حرفوش قائد منطقة التجنيد بأسيوط والوادي الجديد ، وجمال جلال نقيب العلميين بأسيوط وعلى سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط وإيهاب عبدالحميد رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط وعدد من عمداء كليات الفرع وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بكلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط.

وأضاف "الشرقاوي" أن مصنع كيم تك chem tech لديه القدرة الكاملة على تجهيز كافة المعامل العلمية بأحدث التقنيات العالمية وبأيدي مصرية خالصة مع توفير كافة خدمات ما بعد البيع، في الوقت الذي استعرض فيه تاريخ إنشاء شركة ومصنع كيم تك منذ عام 2015 حتى الآن، وصولاً إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات التعليمية والصحية لربط البحث العلمي بالصناعة الوطنية.

وقال الدكتور علاء جاد الكريم، عميد كلية العلوم جامعة الأزهر فرع أسيوط أن أكثر من 30 شركة ومصنع شاركوا في الملتقى، مؤكداً على أهمية تفاعل الجامعات مع المجتمع المحيط لتبادل الخبرات، وتوفير فرص العمل للخريجين في مختلف القطاعات.

وأشار "جاد الكريم" إلى أهمية مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الهائل وعلاقته بسوق العمل، في الوقت الذي تحدث فيه عن أهمية التعامل مع وظائف المستقبل، والاستعداد لها من خلال اختيار التخصصات، والحرص على التدريب الكامل واكتساب الخبرة اللازمة للمنافسة في سوق العمل.

أحمد الشرقاوي رئيس كيم تك

كيم تك تشارك في مائدة عمل مستديرة بجامعة طنطا

وشارك المهندس أحمد الشرقاوي، الرئيس التنفيذي لشركة ومصنع كيم تك chem tech في فعاليات مائدة عمل مستدير بجامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، ولدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لخدمة المجتمع بإشراف وتنظيم المركز الجامعي للتطوير المهني وكلية العلوم بجامعة طنطا.

وتحدث "الشرقاوي" خلال المناقشات عن قدرة الصناعة المصرية على توفير كافة المتطلبات اليومية، مشيراً إلى أن الصناعة الوطنية تحتاج الكثير من الدعم للترويج لها، واستبدالها بالمنتج المستورد قائلاً " المنتج المحلى يحتاج الدعم من الدولة بأن يكون له الأولوية في كل المناقصات طالما يتوافر فيه الشروط المطلوبة".

كيم تك تشارك في ملتقى التوظيف لجامعة فاروس

كما شارك الرئيس التنفيذي لشركة ومصنع كيم تك في فعاليات ملتقى التوظيف لجامعة فاروس برعاية الدكتور محمود محى الدين رئيس جامعة فاروس بمحافظة الإسكندرية والذى سعدنا، حيث تفقد رئيس الجامعة المعرض الخاص بمصنع كيم تك برفقة لفيف من أعضاء هيئة التدريس الذي نظمته كلية تكنولوچيا العلوم الصحية.وسط إشادة الحضور بجودة الصناعة المحلية للأجهزة العلمية والمعملية.

جامعة طيبة التكنولوجية تكرم كيم تك

وكرمت جامعة طيبة التكنولوجية، شركة ومصنع كيم تك chem tech ضمن فعاليات الملتقى التوظيفي الأول بإشراف الأستاذ الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس جامعة طيبة، حيث تسلم المهندس أحمد حسن، مدير مصنع كيم تك درع التكريم نيابة عن المهندس أحمد الشرقاوي من الدكتور محمد رسلان، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، حيث تم الإعلان عن توفير 5فرص عمل لطلاب جامعة طيبة التكنولوجية سنويًا وفقاً للبروتوكول المبرم بين جامعة طيبة وشركة ومصنع كيم تك.