رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يترأس وفد طلابى لزيارة مصنع «كيم تك» للأجهزة العلمية بكفر الشيخ

تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالى بربط البحث العلمى بالصناعة

زار وفد طلابى من برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس بجامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك، مصنع كيم تك chem.tech للأجهزة العلمية والمعملية بالمنطقة الصناعية فى بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، رافقهم المهندس أحمد موسى، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين.

واستقبل وفد الجامعة المهندس أحمد الشرقاوى رئيس مجلس إدارة شركة ومصنع كيم تك chem.tech، والدكتور أحمد عبدالبارى، مدير التسويق، والمهندس أحمد حسن، مدير الإدارة الهندسية بالمصنع، وعدد من مهندسى المصنع.

وبدأت الزيارة بمحاضرة تعريفية عن الشركة وأهدافها ورؤيتها المستقبلية فى توطين الصناعة المصرية وخدمة المجتمع، ثم جولة داخل المصنع تعرف الطلاب خلالها على أقسام الميكانيكا، الكهرباء، التصميمات،الصيانة،التجميع والدهان.

ورّحب المهندس أحمد الشرقاوى، و العاملين بمصنع كيم تك بالدكتور عربى كشك والوفد المرافق له، مؤكدين حرصهم الشديد على توطين ودعم الصناعة المصرية، وتأهيل الطلاب لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل وذلك فى إطار تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، وتوفير العديد من الفرص التدريبية والوظيفية لطلاب الجامعة؛ إيمانًا منهم بأهمية ربط مخرجات التعليم والبحث العلمى بالصناعة وسوق العمل.

ومن جانبه، توجه الدكتور عربى كشك بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة مصنع كيم تكchem.tech، وجميع العاملين به على حسن الاستقبال، واهتمامهم الكبير بالطلاب، وتقديم المعلومات اللازمة لدراستهم وحياتهم المهنية، مشيرًا إلى أن الزيارات العلمية وتنفيذ بروتوكولات التعاون على أرض الواقع تأتى فى إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى بربط البحث العلمى بالصناعة، ودعم الصناعة الوطنية فى المجتمع المحيط بالجامعات.

وأضاف الدكتور كشك حرص الجامعة على تقديم تعليم تكنولوجى متميز، وإعداد جيل قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية، وتأهيله لسوق العمل واحتياجات المستقبل،بما يسهم فى خدمة القطاع الصناعى والقطاعات الاقتصادية، وذلك سعيًا من الجامعة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، وتحقيق احتياجات السوق العالمية من خلال تنمية اقتصادية وبيئية واجتماعية.

واختتمت الزيارة بحوار مفتوح مع الطلاب حول مشاريعهم التطبيقية ورؤيتهم المستقبلية، وأهم المتطلبات التى يحتاجها سوق العمل، وأهدى المهندس أحمد الشرقاوى، رئيس مجلس إدارة شركة ومصنع كيم تك، درع للدكتور عربى كشك، كذلك تكريم هدير الجوهري، مدير العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، والطلاب المشاركين فى الزيارة.