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الخميس 16 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مؤسسة قضايا المرأة تختتم الورشة التدريبية لبرنامج "حقوق الصحة الإنجابية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

اختتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية الورشة التدريبية لبرنامج "حقوق الصحة الإنجابية" التي استمرت لمدة ٣ أيام خلال الفترة من  ١٣ مايو _ ١٥ مايو 2024م 

 قدمت الورشة  المتابعة والتقييم بالقطاع الصحي لمقدمي الرعاية الصحية بإدارة بولاق الدكرور،  وقد استهدفت عدد  (٣٠) من أطباء وممرضات ومشرفات وتمريض واحصائيين بالإضافة لمجموعة من الرائدات والمثقفات الصحيات بالقطاع بالوحدات الصحية بوزارة الصحة والسكان قطاع تنظيم الأسرة. 

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قضايا المرأة تقيم دورة تدريبية لطلاب حقوق سوهاج

 عرض الخطط المقترحة للمتابعة والتقييم

وقد تناولت الورشة عدد  عرض الخطط المقترحة للمتابعة والتقييم، والمناقشة النهائية حول نماذج و ادوات الرصد والتحويل للمنتفعين، وآليات المتابعة والابلاغ والرصد، وقامت بالتدريب  ايمان سري الدين مدربة المتابعة والتقييم.

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وزارة العمل تنظم ندوة توعوية لمتدربات الشرقية لمناقشة قضايا المرأة وتمكينها

يأتي   هذا التدريب  في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين مؤسسة قضايا المرأة المصرية مع وزارة الصحة ومحافظة الجيزة الذي تم توقيعه خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢م.  بهدف لدعم وتعزيز  الحقوق الصحية والانجابية والجنسية للنساء وللشباب والشابات ويتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة "أوكسفام ".

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