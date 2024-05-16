مؤسسة قضايا المرأة تختتم الورشة التدريبية لبرنامج "حقوق الصحة الإنجابية

اختتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية الورشة التدريبية لبرنامج "حقوق الصحة الإنجابية" التي استمرت لمدة ٣ أيام خلال الفترة من ١٣ مايو _ ١٥ مايو 2024م

قدمت الورشة المتابعة والتقييم بالقطاع الصحي لمقدمي الرعاية الصحية بإدارة بولاق الدكرور، وقد استهدفت عدد (٣٠) من أطباء وممرضات ومشرفات وتمريض واحصائيين بالإضافة لمجموعة من الرائدات والمثقفات الصحيات بالقطاع بالوحدات الصحية بوزارة الصحة والسكان قطاع تنظيم الأسرة.

عرض الخطط المقترحة للمتابعة والتقييم

وقد تناولت الورشة عدد عرض الخطط المقترحة للمتابعة والتقييم، والمناقشة النهائية حول نماذج و ادوات الرصد والتحويل للمنتفعين، وآليات المتابعة والابلاغ والرصد، وقامت بالتدريب ايمان سري الدين مدربة المتابعة والتقييم.

يأتي هذا التدريب في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين مؤسسة قضايا المرأة المصرية مع وزارة الصحة ومحافظة الجيزة الذي تم توقيعه خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢م. بهدف لدعم وتعزيز الحقوق الصحية والانجابية والجنسية للنساء وللشباب والشابات ويتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة "أوكسفام ".