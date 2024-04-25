قضايا المرأة تقيم دورة تدريبية لطلاب حقوق سوهاج

بدأ برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة المرأة المصرية أمس الأربعاء، أول أيام دورة تدريبية لطلاب كلية الحقوق وحديثو التخرج بمحافظة سوهاج.

وتهدف الدورة التدريبية التى تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية إلى التعرف على صور وأشكال العنف، وآليات وأدوات الحماية التشريعية الوطنية والدولية، وما يقدمه مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف من مواد حماية أكثر شمولية لصور العنف الممارس ضد النساء.

ويأتي هذا التدريب فى إطار مشروع: معًا لمناهضة العنف ضد المرأة المصرية والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة. وبالتنسيق مع وحدة مناهضة العنف بجامعة سوهاج وجمعية تواصل لتنمية المجتمع المحلي بالقرمطة.

ويقدم المادة خلال الدورة التدريبية أحمد أبو المجد المحامي بالنقض والخبير الحقوقي.

قضايا المرأة تقيم ورشة عمل حول "الجندرية والحوكمة"

وعقد برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، في الفترة من ٢١ أبريل إلى ٢٤ أبريل ٢٠٢٤، ورشة عمل حول " الجندر والحوكمة " مع ٢٧ من ممثلي الجمعيات الشريكة بالمشروع بمحافظتي الجيزة والقليوبية ومجموعة من السيدات والفتيات المهمشات.

وتهدفهذه الورشة إلى رفع وعي المشاركين من المؤسسات الشريكة بمفهوم النوع الاجتماعي، وتقدم أنواع العنف التي تمارس ضد النساء ودمج خطط النوع الاجتماعي بالجمعيات والمؤسسات الشريكة، ورفع الوعي بمفهوم ومبادئ الحوكمة، وأيضا قياس مستوى الحوكمة داخل المنظمات الشريكة، وتطبيق نظام الحوكمة بجمعياتهم.

وتأتي هذه الورشة في إطار مشروع "بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة" ويتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة "كير مصر" و"الجندرية" تعني قضايا النوع الاجتماعي التي يحددها المجتمع لكل من الجنسين "رجال و نساء".